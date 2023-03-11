香港製造・彩虹道｜手球港將張敏珊的故事：告別籃球爭取為港出戰

【《01體育》從2月25日起，一連五星期推出「香港製造」系列，五組受訪者從我城每個小小的點，訴說關於「852」的信念。第三期，有手球港隊張敏珊細說在彩虹道手球場練出港隊打不死精神，從石屎地球場向國際手球舞台出發。】

跟香港手球隊成員張敏珊（JJ）的緣份，源自籃球。

「當年我跟Kobe擊過掌。」2013年，JJ是Nike League的G19冠軍班底之一，隊友幾乎都在效力甲組和港隊 。當時我是隨隊小記者，將她與Kobe的相遇，全都記錄在鏡頭下。

十年後再見面，是在與籃球場一網之隔的彩虹道手球場。鏡頭裏的JJ，身穿洋紫荊區徽球衣，成了香港手球隊的「大師姐」。

攝影：余俊亮 影片：葉詩敏



【香港製造・彩虹道】張敏珊，香港人，香港女子手球代表。（余俊亮攝）

第一集：香港製造・彩虹道1｜手球人的痛感回憶 從石屎地翻滾到國際舞台

從彩虹道手球場加操完畢，張敏珊小心翼翼收起滿是手膠的手球，搓了搓雙手，接過籃球。走到隔壁的籃球場，自然反應開始射波，道：「好久沒有打籃球了。」

家住元朗八鄉，小學時的JJ整天跟鄰居抱住籃球，就往村內的「爛地」籃球場打波，中學時也理所當然加入校隊。「那時候，最好的朋友叫我一起去打手球，就開始兼顧兩邊。」JJ曾入選籃球U16港青，卻因為受傷無緣印度的亞青賽，「後來學校老師說手球都有個U16可以選拔，我也幸運地選上了。隨後去了德國和捷克打分齡賽，當時效力南華的老師再帶我去跟操，一年後、16歲，就在甲一落名」。

【香港製造・彩虹道】張敏珊曾經是籃球員。（余俊亮攝）

從籃球到手球 只有一個原因

有了手球主項的老師引領，JJ的手球路不無機會，但要在手球與籃球之間二擇其一，也不容易。她曾經「靜靜雞」去遴選籃球Nike League：「因為那一屆有Kobe！不過，重點是我想證明自己籃球有一定實力。」如願完成選拔、訓練營，獲選入隊，更勇奪冠軍，但她又知道：「籃球（港隊）比賽較手球少，去的國家範圍比較窄。反而手球出隊多，代表香港的機會也更多。」

女籃港隊在政府的五年計劃下持續訓練，但出隊機會少之又少，近年僅曾角逐出2018年亞運；相反手球隊曾參加亞運、全運、亞洲錦標賽和奧運資格賽，還會出外集訓，「捷克、哈薩克、韓國、日本等，我因為港隊而去過不少國家」。

選擇發展手球後，JJ仍然關注籃球隊友的動向，知道大家都各自在女子甲組和港隊努力，其中李祉均更成為香港首位女子職業籃球員。

【香港製造・彩虹道】張敏珊全心投入手球，因為想有更多代表香港的機會。（余俊亮攝）

歲月催人 現實的磨練

訪問當天，JJ完成上半天的工作，剛好有數小時的空間等待晚上訓練。她從城市大學畢業後，就一直是自由工作者，兼職手球教練和個人健身教練，雖然疫情過後大抵明白這類工作手停口停，但也是延續球員生涯的其中一個方法。

「（工作）最好的是，時間可以自己分配，至少我出外比賽、集訓抽身都比較容易。」

【香港製造・彩虹道】張敏珊加入港隊12年，看過一代又一代隊友與現實對抗。（余俊亮攝）

【香港製造・彩虹道】香港女子手球和籃球，出隊的次數有分別。（余俊亮攝）

12年港隊歲月，JJ眼見每一代隊友都因工作跟手球漸行漸遠：「以前練完球、食個飯，少睡幾小時再上學都沒有問題，但現在大家都長大了。」她舉例說，有隊友做老師，6點多放工，練習後已差不多11點，飯都不敢吃就趕車回家，因為第二天7點多就要上班：「超級佩服，（換作是自己）頂到……但不會太多年，這是會讓我們這種年紀的人考慮退役的原因。」

「大家都知道，香港有多少錢，也是一種成功的指標。」JJ和在場的記者們相視而苦笑。

【香港製造・彩虹道】張敏珊沒做正職，盼在手球路上走更遠。（余俊亮攝）

【香港製造・彩虹道】香港地，堅持做運動員不容易。。（余俊亮攝）

因為困難 所以驕傲

敢於擺脫銅臭放膽追夢，當然瀟灑，但現實歸現實，生活和理想，在香港地終究難以平衡。JJ說，不同國家的手球員各有生態，例如有國家資源支援運動員以職業模式生活和練習，也有較為人所知的職業聯賽、球隊支薪。

香港手球，就是在彩虹道手球場作賽的業餘聯賽。

樂觀如她，難免偶有抱怨：「一星期練這麼多天，我去賺錢唔好？」她期望香港體育變好，但對於當下擁有的，她依然感恩。

「因為我們在那麼艱難的環境下，依然堅持，比起其他擁有職業的國家，更令我覺得自豪；即使不是手球，只要能代表香港出賽，已經是一件了不起的事。」

【香港製造・彩虹道】環境不佳，但每一代都有一班精英堅持下去。（余俊亮攝）

老將退役 代表港隊更強

這份堅持，讓JJ從學生打到在職，她強調這不代表要「生人霸死地」。今年28歲，再下屆亞運（2026年），JJ和同輩的隊友大概已經31歲，她笑說那時候的港隊理應已經換血。「可能過多一兩年，（這個年齡層）就應該要全退。如果我32歲還在打，是年輕隊員不爭氣，但我不會為讓位而走，我想她們打到我走。」

一代代手球精英，放棄玩樂時間，毫不「惜身」在彩虹道手球場飛撲、翻滾，不為什麼，只為對得住心中的「852」。就像JJ，她人生中不同階段的取捨，圍繞的都是香港隊、都是香港手球。

【香港製造・彩虹道】香港地，金錢就是現實。（余俊亮攝）

【香港製造・彩虹道】香港女子手球代表隊，望能從彩虹手球場翻滾到更高的手球殿堂。（余俊亮攝）

第一期：茶記中的籃球文化

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第二期：林村河與外界的連結

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