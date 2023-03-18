香港製造・獅子山棒球場｜投手梁仲熙的故事：用盡方法令自己變好

【《01體育》從2月25日起，一連五星期推出「香港製造」系列，五組受訪者從我城每個小小的點，訴說關於「852」的信念。第四期，有棒球港將梁仲熙敘述在獅子山棒球場的青春，踏出這片沙地走到港隊專用場晒草灣，再向國際棒球賽進發。】

一直好奇，梁仲熙的沉穩個性與「能量值」，似乎與印象中好動率性的其他棒球港將有點偏差。

「你是不是平時都較靜，不太貪玩？」我禁不住問。

「球場以外你可以是一個性格，好靜、好嘈、周圍跑都得，但踏入球場你就是一個棒球員，要有一個棒球員的性格，就是運動員要落場拼、出來是預備去贏波。這是細個教練灌輸我們的概念。」

獅子山棒球場，孵化了意志堅定的香港投手梁仲熙。

硬照攝影：余俊亮 影片：葉詩敏



巨獅下的野球隊第一集：

香港製造・獅子山棒球場｜一代棒球人的青春 山下默默堆砌勝利道

5年前認識梁仲熙，是在晒草灣舉行的香港國際棒球公開賽（IBO）。那場對台灣業餘球隊的賽事，他投滿7局「零封」對手。賽後他說大學畢業後正值國際賽期，甘為棒球放棄找正職，一心把握年輕的本錢為港隊打拼。「返工都只係為錢啫。」22歲的他說起來擲地有聲。

5年後的今天，他依然是業餘港隊，不同的是有正職工作了。「在九龍灣做文職，放工去晒草灣方便。」星期一至五晚上7時到10時，放工後便參與港隊練習；星期六下午在獅子山教波，晚上再到晒草灣隨港隊操練。

7歲第一次踏足獅子山棒球場時，小不點又怎會想到以後的人生被棒球填滿，甚至在香港地能輕輕拋下一句「返工都只係為錢啫」。

【香港製造・獅子山棒球場】梁仲熙，香港人，香港棒球代表隊投手。（余俊亮攝）

「小一暑假學校規定要報課外活動，阿媽幫我報了跆拳道，但我忘了回學校交回條，所以最後報不成興趣班。機緣巧合下，阿媽看到棒球隊的招生海報，就開始了打棒球。」一切由不記得交回條開始，就這樣迎來了人生的第一個轉捩點。

獅子山棒球場是Little League（少棒）球隊的訓練基地，兒時的他每個周末都在這裏度過，星期六練習，星期日在同一場地比賽。後來，他亦在這裏，遇上了改變其棒球生涯的教練、前香港代表曾健忠。

【香港製造・獅子山棒球場】梁仲熙出身於香港仔棒球會，長大後亦在母會擔任教練，每個周末仍會回到獅子山棒球場上課。（余俊亮攝）

由野手轉投手的鍛煉

當時港隊主力曾健忠是香港仔棒球會教練，是他把梁仲熙由一名野手訓練成投手。「小時候太瘦沒什麼力量，但對需傳球和打棒的野手來說，力量很重要。不過我協調性較好，雖然沒太大肌肉量，但我扔波的球質、球速都不錯，可能曾sir看到我這個特質，就將我由投手方向去栽培。」

那年梁仲熙15歲，在打球8年後轉任為投手，其實他也很喜歡這個位置。「投手能控制對手，反而其他位置都是被對手主導。」他說。投手擔任守備方最核心的球員之一，一場球賽中哪個球員對勝負最大影響力，這個問題確實沒有標準答案，但過去不少球員或球評都稱，「投手佔了一場比賽勝負的七成」，特別是在先發投手的位置。

【香港製造・獅子山棒球場】梁仲熙由野手轉任投手，特別感謝教練曾健忠栽培。（余俊亮攝）

「最深刻是轉做投手後，還是落選了當年的泰國亞洲盃名單。但當年有幾個跟我差不多年紀的隊友都有入選，所以有點不開心。」後來，他如願代表香港出戰2013年天津東亞運，原以為能在最有機會取勝的蒙古戰上陣，希望卻落空。「之後我就更清楚自己好想入隊，且想在場上為球隊出一分力去贏波。」

當上球隊的靈魂人物必先要下苦功，讓自己成為發揮穩定的投手。所謂苦功其實得一個，就是練球、不斷練球。苦功為什麼難？不只因為它不容易在短期內見效，更因為多數時候，練功都是從最瑣碎、最無聊、最辛苦、最不容易有成就感的事情開始。可是，他從小在獅子山歷盡敗仗，早知道天外有天，埋頭苦練不只為與隊友競爭位置，上場更要擊敗強手。

【香港製造・獅子山棒球場】世上沒有奇蹟，只有累積。（余俊亮攝）

後來，他漸漸穩固先發投手位置，代表香港征戰仁川亞運、亞洲棒球錦標賽等大賽。再後來，他在2017年一個比賽中投出了時速132公里的投球；2018年亞洲盃，他在主場對印尼隊取得自己第一次國際賽勝投。同年他隨隊出戰雅加達亞運，香港取得史上亞運最佳第6名，也留下永不褪色的回憶。

業餘港隊專業態度

香港地，的確有一班「業餘港隊」每天熱血地生活着，為夢想於場上打拼，場下為口奔馳，當中這名投手仍相信只要努力就能「捱出頭」，寫下香港棒球的未來。

【香港製造・獅子山棒球場】梁仲熙擅長投變化球。（余俊亮攝）

「外界眼中我們香港棒球員是業餘球隊，確實我們是業餘的，都是放工、放學後抽時間去訓練去進步。但同時我相信我們也不是業餘，去得球場就用一個最專業的態度，面對每一次練習和比賽。」

莫論與日本和台灣比較，香港棒球無論是歷史、球員水平、球場設施、普及認知等，皆有漫漫長路要追趕。全港唯一一個符合標準、能舉辦國際賽事的晒草灣棒球場亦只得港隊和甲組球隊專用，港將自小其實都是在非標準的獅子山棒球場受訓。

【香港製造・獅子山棒球場】梁仲熙認為香港運動員的共通點，就是在有限的資源環境下，努力讓自己變得更好。（余俊亮攝）

【香港製造・獅子山棒球場】每個時代的棒球仔，均在盡最大的努力為港爭光。（余俊亮攝）

屬於這一代的傳奇

5年前，他回答最大的目標是助港隊參加世界棒球經典賽（WBC）外圍賽，原因是「能證明香港棒球實力得到國際認同」；5年後，他仍然堅定，首要奪得亞洲盃冠軍，證明港棒能力，「香港都有一班好努力的運動員，真係識打棒球，有力出去同人拼。」

這一代沒有沙燕傳奇*，但我們仍有史上亞運最佳成績，還孕育出趙嗣淦、翁浚暐、梁仲熙、盧灝霖等一個又一個願為香港棒球奉獻的港將。仲熙坦言：「香港精神，特別是對我們業餘運動員來說，最大的體會就是，如何在好刻苦的環境下，用盡方法訓練令自己變得更好。」

每個時代的棒球仔，挺起胸膛上的紫荊花，均在盡最大的努力，冀為香港書寫下一個傳奇。

*註：香港首支華人少年棒球隊「沙燕隊」，原本是不被看好的弱旅，卻憑着拼搏精神，成立翌年在「香港少棒聯盟公開賽」力克美國及日本等強隊奪冠，寫下熱血香港棒球傳奇。



【香港製造・獅子山棒球場】梁仲熙仍然相信，與一班兄弟能合力寫出屬於這一代的棒球傳奇。（余俊亮攝）

第一期：茶記中的籃球文化

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第三期：彩虹道手球場的痛感回憶香港製造・彩虹道｜手球人的痛感回憶 從石屎地翻滾到國際舞台

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香港製造系列合集：

香港製造系列合集｜從我城的每個點 交織出香港製造的香港隊故事