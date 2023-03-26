香港製造・香港大學｜曲棍球代表全思思：棄做醫護　只為亞運搏盡

【《01體育》從2月25日起，一連五星期推出「香港製造」系列，五組受訪者從我城每個小小的點，訴說關於「852」的信念。最後一期，有畢業於香港大學、現香港女子曲棍球隊成員全思思，回到港大，從懵懂少女談到搏盡無悔的香港精神。】

由香港大學護理系畢業後，全思思於瑪麗醫院任職護士三年；但在疫情下，她決定離開這崗位，轉而成為朝九晚五的尋常「打工仔」。

「要練球會和港隊，再返Shift（輪班），太累了。」

28歲，好像是體力和意志力都該省着用的年紀，但她卻解讀為該全情投入、在亞運拚一次成績的當打歲數。

成為香港代表的第6年，全思思將當年港大李國賢堂的熱血種子，帶到香港隊，決心再與同屆隊友「衝一次」，於首個擔大旗的亞運「搏盡」，力求「無悔」。



【香港製造・香港大學】從懵懂中學生到香港代表。（廖雁雄攝）

屬於港大的搏盡無悔第一集：

香港製造・香港大學｜曲棍球香港代表的原點 四年一夢搏盡無悔

港隊換血 成香港製造班底之一

「如果不是港大，我一定不會再打Hockey，更不可能入到港隊。」

全思思當年入讀港大，主要是為了住Hall、打波，選科之時，就選了看似最有趣的護理系。不過在學5年間，她3次在實習暈倒，她自認怕血、怕痛、粗枝大葉，最後還是入行做白衣天使。

畢業後，告別熱血沸騰的李國賢堂，面對現實世界，猶幸仍有港隊和球會，讓她不至於再放下球棍。「Year3那天教練叫我Open Tryout（港隊公開選拔），才發現：『嘩，和Hall Hockey是不同的層次。」

2018雅加達亞運前一年，曲棍球項目正式改制，香港代表必須擁有香港特區護照，加上女曲易帥，成就了一次換血的機會。「以前有好多外國人（非本地球員）打，當時就選了一批新人，所以現在港隊中，大概有一半是來自港大。」全思思就是其中一個。

【香港製造・香港大學】畢業於香港大學護理系，最後入行成為白衣天使三年。（廖雁雄攝）

第一次出戰泰國主辦的亞洲挑戰賽，自認「又驚又廢」，到2018年雅加達亞運，以香港製造的班底出戰，在一半前輩，一半新人的陣容下，她也表示自己也只是「落場掂下波」。當亞運後舊人退役，這批「新人」準備上力時，卻又遇上疫情。

接棒階段遇上疫情 仍辭職投入打波

2023年復常，回望疫情4年，連全思思都笑說原來當時走過太多未知：未知什麼時候解封球場、復操，未知能否爭取到亞運資格，甚至連亞運資格賽都不知何年何月能舉行。「（那時候）什麼都不知道，不知道還有沒有亞運打，因為如果沒有資格賽，只靠排名，我們很大機會沒有得打（亞運）。」她卻在這個時候把心一橫，辭去護士工作。

【香港製造・香港大學】當年為了入讀香港大學重拾曲棍球，香港女子曲棍球隊一員全思思選中看似有趣而又最有機會的護理系。（廖雁雄攝）

「不做護士，很大原因是想打球。」她坦白道，從第一年的心胸肺外科病房轉到第三年的兒科深切治療部，壓力大增，加上一星期練3至4晚波，周末又要比賽，令她身心疲憊。「練球會和港隊再返Shift（輪班），太累，所以我沒有當護士了。」深思之下，她決定轉換環境，找一份工時穩定、讓自己能堅持一邊上班一邊打球的工作。於是疫情下她決心卸下白衣，現時於一所醫療相關機構任文職，朝九晚五，至少不需要輪更。

到了28歲，一個像是要「成熟」的年紀，她卻毅然放棄專業，是「四年一夢」後的另一個追逐。「我覺得這段時間，是我和同屆隊友最可以衝刺的時間，想更投入在港隊，接下來就是亞運了，直覺這個時間點離開，挺適合。」也將在港大舍堂浸淫4年時植入的「搏盡無悔」精神，無縫帶到港隊。

【香港製造・香港大學】全思思坦言，有時候不知道自己能否承受港隊的重量。（廖雁雄攝）

【香港製造・香港大學】當亞運後舊人退役，這批「新人」準備上力時，卻又遇上疫情。（受訪未提供）

「搏盡無悔」的熱血種子

雖然情況和當年李國賢堂打「Inter Hall」爭「紅旗」不同，港隊隊友來自五湖四海，各有球會、風格，但唯一相同的，就是身穿港隊球衣，然後打場好波。「有一天，教練突然說：『6月有資格賽打』，但球場又未開，也沒有訓練，大家只可以自己想辦法。」

換上港隊球衣，束起馬尾，全思思「戰鬥格」地站在港大本部大樓走廊擺甫士，不擅成為焦點的她，見遊人穿插越過都會不時會露出尷尬笑；但另一邊廂，為了練球，她可以無畏無懼。

「我們不時會幾個隊友相約郁下，想keep下球感，當時疫情最嚴重的時候，只可以帶球棍到不同空地傳下波。」全思思突然想起一件事，瞪大眼睛說道：「有一次好癲！」她照常與隊友到住所樓下的空地傳球，女生們戴好口罩，分組二人對傳，生怕觸犯限聚令：「我們已經隔到好遠，傳下波，誰不知突然有保安來趕我們，更有人報警，最後我們跑走了。我們只是想練波，想Keep到6月去比賽。」

6月的亞運資格賽6場賽事中僅失一球，以5勝1負成績奪冠，更取得亞運資格。（亞洲曲棍球協會）

雖然疫情的影響大，但從另一個角度看，未嘗不是一個迫大家多行一步的經歷。「其實疫情間，是進步得最快的時間，因為大家都好珍惜有球場、可以練波的機會。」亞運資格賽來臨，昔日的「新人」知道「前輩」不在，只能靠自己都打醒十二分精神，最後6場賽事中僅失一球，以5勝1負成績奪冠，更取得亞運資格。

由新人到主力 港隊賦予的覺悟

這天訪問，我們從港大走到沙灣徑，由李國賢堂聊到港隊，起初還口若懸河，說起Hall Hockey更是停不了，那份快樂和熱血輕易從她的口述間感受到。可是，一問到港隊，她總需要片刻沉思，特別是關於「代表香港的感覺」這道題。

【香港製造・香港大學】一問到港隊，她總需要片刻沉思。（廖雁雄攝）

「其實我很少想『港隊』這件事，因為在我心目中，（打球）這只是一件我想做的事，當你切切實實地做，就不會覺得是一件特別的事，也不會有優越感，因為我自己清楚，即使身為港隊一樣好多事要面對：例如狀態不好、跑得慢，港隊對我來說是現實（生活）。」收起笑容，認真說起港隊，她再想了想說：「這樣問起，我發現不是每個人都有機會（成為港隊），當身為港隊時，原來不知道自己能否承擔這個重量。」

話鋒一轉，全思思就笑了笑道自己並不會想太多，港隊也好，球會也罷，自己打球的心態始終如一，當年的初心沒有變。

【香港製造・香港大學】港隊也好，球會也罷，自己打球的心態始終如一，當年打球的初心沒有變。（廖雁雄攝）

「我知道打亞運未必會好勁（成績），目標可能只是比上次的成績好一點，但最重要是打出最好的自己。可能今次會是我們（與同屆隊友）的最後一屆亞運，搏盡一次！」

經過港大舍堂的洗禮，注入一生受用的熱血魂，這個當天懵懂、沒有目標的女生，終找到方向，學會搏盡，讓自己回望時無悔的人生哲學。

【香港製造・香港大學】搏盡而無悔的人生哲學。（廖雁雄攝）

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