清水灣鄉村俱樂部推廣多元化運動廿載　展現港人堅毅不撓精神

藍天碧海、乘風破浪、迎風揚帆，是你對帆船運動的印象嗎？事實上天氣風雲莫測，參與帆船運動除了需要強健體魄，更加需要堅毅的意志力。今年，清水灣鄉村俱樂部（下文簡稱：「清水灣」）贊助香港外展訓練學校（下文簡稱：「香港外展」）舉辦的「清水灣鄉村俱樂部｜香港外展訓練學校 大阪航海學習旅程 #20IMPACT20」，匯聚了20名來自不同背景的參加者，乘坐「香港外展精神號」挑戰往返香港及日本大阪、全長2,900海里的海上學習之旅！第一航段的「全女班」參加者在上月19日出發，海上航行15天後於本月2日成功抵逹大阪；至於第二航段的「男女混合組」，將於稍後由大阪出發返回香港。

攝影師：歐嘉樂、蘇煒然



是次「清水灣鄉村俱樂部｜香港外展訓練學校 大阪航海學習旅程#20IMPACT20」意義非凡，根據報名者對服務本地弱勢社群的能力與熱情挑選了20名來自不同背景的參加者，當中年齡由22歲至64歲不等，包括少數族裔、殘疾人士、生命鬥士及再生勇士等等。大部分參加者本身從未接觸過帆船運動，他們需於航程中學習分工，面對困難的時候互相幫助，同心協力解決難關，增加對彼此和自我的了解。於旅程完結回港後，一眾參加者更將身體力行，將旅程中所體驗和所學的運用到各自承諾服務的20個弱勢社群中，從而感染更多人去服務社會，為香港帶來正面影響。

「清水灣」推廣體育普及化20年 寓運動於社會服務

「清水灣」過去二十年一直致力透過「清水灣．走入社群」計劃推廣運動普及化，對於是次與「香港外展」攜手舉辦這個年度最大型及最具挑戰的航海學習之旅，「清水灣」主席王桂壎先生SBS BBS JP表示：「闊別3年疫情，我們要向世界展示香港再次出發的決心，展現香港人獨有的獅子山下不屈不撓的打不死精神，旅程中所面對的驚濤駭浪絕不是易事，20位參加者不但可於短時間內培養堅毅強大的意志，以及克服困難、面對挑戰的能力，更可在逆境中乘風破浪，裝備自己及發掘潛能。」

「清水灣」主席王桂壎先生SBS BBS JP表示十分欣賞20位參加者不怕困難及勇於挑戰的精神，寄望他們完成旅程返港後為香港帶來更多正能量。

「清水灣」慈善及外展委員會主席黃偉光醫生表示：「大阪航海學習旅程的 20位參加者可透過活動宣揚帆船運動的樂趣及魅力，推廣帆船運動普及化。他們除了以完成航程為目標，更會在旅程結束後將體驗運用於他們所希望支援及幫助的20個弱勢社群，這份20IMPACT20精神亦貫徹『清水灣．走入社群』計劃的宗旨── 一方面支持慈善合作夥伴籌募經費，共建美好社區同時亦透過各項社會服務與活動推廣體育普及化。此外，這個20IMPACT20項目好比一個獨特的平台，推廣帆船運動普及化之餘，亦讓大眾加深了解海洋可持續發展及生態保育的重要性。 」

「清水灣」慈善及外展委員會主席黃偉光醫生表示希望可透過是次大阪航海學習旅程宣揚帆船運動的樂趣及魅力，推廣帆船運動普及化。

航程不停步 走入社區實踐20IMPACT20

（由左起）參加者Rida、Shan及Chapman均對是次大阪航海學習旅程表示十分期待，希望更多香港人支持他們今次的挑戰。

大阪航海學習旅程其中一位聾人參加者Chapman曾從事船務相關工作多年，但他指參與是次旅程與工作並無關係：「參與這次活動是希望可以令大眾看到聽障人士與健聽人士亦可合作共融，大家有一樣的能力去接受一樣的挑戰。完成旅程後我希望繼續擔任義工，與『香港外展』合作舉辦不同的工作坊，令社會各界更關注聽障者的權益。憑著這個目標，我對今次旅程非常有信心，不怕任何困難！」

父親是巴基斯坦人、母親是香港人、於香港土生土長的藝術家Rida認為是次航程是個挑戰自己的千載難逢機會，她興奮地表示：「作為半個少數族裔，從小都有身份認同的問題要處理，所以我希望藉着今次航程加深認識自己，於各方面成長，變得更有自信，透過藝術作為媒介舉辦展覽等，向大眾展示更多少數族裔的故事。」另一參加者Shan更專注於少數族裔的婦女權益，一直支援海外扶貧工作的她表示：「過往我在農村接觸的不少婦女都覺得身為女性有很多事情是無法取得成功，我仍會鼓勵她們勇於挑戰，故此儘管今次旅程會遇到不同的挑戰及困難，但如果我與一眾參加者都可以同心協力成功越過障礙，便可以鼓勵她們，其實大家都做得到！」

3月19日，第一航段的10名女參加者已於香港率先出發（同行的5位船員同為女性），一同乘坐全港最大的訓練帆船「香港外展精神號 Spirit of Outward Bound Hong Kong」，揚帆至日本大阪。她們已於4月2日安全抵埗，順利登岸。

以提倡社會共融為己任 共建美好香港

「清水灣」對提倡社會共融一直不遺餘力，透過一系列企業社會責任倡議，希望為社會帶來改變，對社區有所作為。會所不僅支援香港障健高爾夫球協會，為他們提供練習設施，更積極為香港特殊奧運會中智力殘障的nursery golfers提供免費高球練習時間，與此同時，會所亦協助他們籌集資金。在推動帆船運動普及化方面，「清水灣」轄下的帆船學會更透過「清水灣‧走入社群」計劃舉辦了帆船體驗工作坊及小艇訓練班，向3間本地中學提供帆船課程，教授裝置和操控帆船、覆船扶正、航行理論和氣象知識等，讓他們發揮領導及團隊合作能力，同時亦培養自信心與毅力，完成工作坊及訓練的學員可獲香港帆船總會發出帆船駕駛證書。

「清水灣」為香港特殊奧運會提供免費高球練習場地。

（資料及相片由客戶提供）