英超觀察｜阿仙奴3:3逼和修咸頓 續領先5分 下仗撼曼城許勝不許和

阿仙奴在下周中面對曼城的英超榜首大戰前的一場聯賽，竟於主場以3：3逼和包尾大幡修咸頓，連和3場，雖然還領先曼城5分，但多打兩場，也即是說下周一戰，許勝不許和，否則「藍月亮」餘下賽事全勝的話便會後上封王。



上兩周同以2：2的比數，賽和利物浦與韋斯咸，「兵工廠」眾將似乎給重壓弄得連專注力也喪失，今場開賽僅一分鐘，門將蘭斯達爾掉以輕心的傳球，給修咸頓鋒將莊拿斯艾華利斯截得皮球並順勢射入；13分鐘後，倒戈的禾確特快射建功，也令阿仙奴閃電落後0：2。

門將蘭斯達爾開賽僅一分鐘便犯錯，令阿仙奴閃電落後。（路透社）

雖然馬天尼利在20分鐘接應布卡約沙卡右路傳中，扳回一球，可是阿仙奴近期的防守實在太多漏洞，於66分鐘被對方藉角球攻勢，由中堅卡列達卡亞頂成3：1，近3仗失掉第7球。修咸頓之後轉踢5後衛陣式，全軍退守打算守住勝局，而主隊則換入了李安度杜沙特、尼基迪亞及雷斯尼爾遜等攻擊球員，但有20分鐘確實老鼠拉龜。

阿仙奴防線近來頗多漏洞，近3場已失掉了7球。（路透社）

幸好，阿仙奴陣中最少還有一人沒有放棄，那是隊長馬田奧迪加特，這名挪威中場不斷在禁區邊組織，企圖撕破密集防線；修咸頓越退越後下，終露出破綻，被奧迪加特在88分鐘遠射得手，他入球後還揚手鼓動主場球迷。氣勢此消彼長下，阿仙奴於補時1分鐘，由沙卡門前「執死雞」追成3：3平手；要不是杜沙特及後的遠射擦楣而出，他們更可反敗為勝。

奧迪加特一直沒放棄，終於在88分鐘為阿仙奴追成2:3。（路透社）

主帥阿迪達賽後讚揚球員決心扳平的態度：「對於賽果，（我）顯然不太高興。我們又一次難為了自己，但失誤是足球的一部分。不過，對於我們回應落後的態度，我比過往更愛我的球員了。」

今季從曼城來投的加比爾捷西斯則呼籲隊友繼續奮戰，「我們是聯賽中最年輕的球隊，那不是藉口，我們有時會做對，有時則做錯，每個人都犯錯吧，這便是為什麼我們要團結起來。我們還在爭標位置，仍要繼續奮戰，並戰至最後一刻」。阿仙奴仍以32戰得75分領導群雄，比少打兩場的曼城多5分。

阿迪達雖然不滿意賽果，但對球員奮力扳平的態度，卻十分讚賞。（路透社）

「跌了兩分」的修咸頓，雖然今場搶得一分，但續以32戰得24分排包尾，落後尾二的李斯特城1分，落後尾三的諾定咸森林及尾四的愛華頓2分，如果餘下6仗能打出上半場頭15分鐘的水準，未必不能成功搶分護級。