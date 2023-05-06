亞冠｜浦和紅鑽次回合主場一球奠勝　挫希拉爾相隔6年再稱霸亞洲

亞冠盃決賽次回合，浦和紅鑽與力爭衛冕的希拉爾爭標，兩軍首回合打成1：1平手，次回合返回埼玉主場，浦和憑希拉爾的烏龍球奠勝，結果兩回合以2：1封王，隊史上第3次稱霸亞洲。



與美斯傳緋聞的沙特阿拉伯球隊希拉爾，繼上屆封王後，今屆再度打入決賽，與日本代表浦和紅鑽爭冠軍。首回合先在希拉爾主場出戰，兩軍打成1：1平手，次回合在浦和主場﹑埼玉2002體育場上演。

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亞冠決賽浦和紅鑽返回埼玉主場出戰。（路透社）

希拉爾前線由前曼聯前鋒恩哈路擔正，早段混戰攻門，幸好浦和球員及時護空門。浦和上回合的入球功臣興梠慎三，接應酒井宏松的傳中撞射，可惜中楣彈出。浦和門將西川周作不乏機會大展身手，撲出不少險球，半場兩軍互無紀錄。

西川周作今仗做出不少關鍵撲救。（Getty Images）

換邊初段，浦和一次死球攻勢傳中，凱巴頓後柱接應頭槌二傳，即使興梠慎三搶點頂空氣，卻造成希拉爾的卡里路情急下解圍，不慎將皮球送入自己龍門，浦和48分鐘取得領先。希拉爾狂攻力爭收復失地，恩哈路末段禁區內一扣一射，西川周作再獻關鍵撲救，力保不失。

浦和紅鑽次回合以1：0險勝對手，兩回合合計2：1力克希拉爾，報回2019年在決賽的一敗之仇，亦是浦和紅鑽史上第3次稱霸亞洲。

浦和一球小勝希拉爾，史上第3次稱霸亞洲。（路透社）