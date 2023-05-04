足球熱話｜美斯C朗沙特重聚再做宿敵？　傳聞年薪高到嚇死人

縱然當代兩大球王美斯（Lionel Messi，又譯美斯）與C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）已經步入職業生涯末段，但兩人的一舉一動依然被受注視。

美斯近日的擅自離隊風波，與巴黎聖日耳門的關係似乎回不去了，今季後勢離巴黎，盛傳沙特阿拉伯球會另一球會希拉爾，再開出天價招攬這名阿根廷球王，希望促成C朗美斯在中東再碰頭。



美斯日前擅自缺席操練，與家人一同赴沙特阿拉伯，順道「秘撈」執行沙特旅遊大使的職務，引來巴黎聖日耳門方面十分不滿，決定重罰這名阿根廷球王，而PSG激進球迷更在主場外示威，爆粗辱罵美斯。

美斯與PSG的合約至今夏屆滿，雙方至今未傾續約，加上離隊風波後，離隊勢在必行。

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美斯再度離隊，多間傳媒也推測球王的下個目的地，舊東家巴塞隆拿當然榜上有名，但他們需要騰出薪金空間，才可註冊美斯。除了巴塞，盛傳美職聯的國際邁阿密及沙特阿拉伯的希拉爾（Al-Hilal）也對美斯有興趣。

C朗對手球會擬天價合約撬美斯 經理人爸爸親赴沙特︱足球轉會

希拉爾已非首次傳出羅致美斯，今年3月傳出美斯的父親兼經理人親赴沙特，與球會一方會面。美斯離隊傳聞再升溫，英國《電訊報》透露希拉爾準備再出手，開出3.2億英鎊（約31.6億港元）的年薪，希望以超高薪羅致美斯來投。沙特傳媒更透露，美斯赴沙特的期間，更與希拉爾方面會面，似乎兩大球王沙特重聚有望。不過，「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）表示，美斯依然以留在歐洲為優先。

美斯傳聞年薪有幾誇張（港元）：



年薪：約31.6億

月薪：約2.63億

日薪：約866萬

時薪：約36萬

每分鐘薪金：約6014元

每秒鐘薪金：約100.2元



希拉爾開出天價吸引美斯，若果價錢屬實，美斯有機會每秒鐘賺100港元。（Getty Images）

假若美斯最終情歸沙特的話，就有機會重演當年與C朗拿度的宿敵關係，事關希拉爾是艾納斯的同市球隊，二人昔日的經典可以在中東上演。不過，C朗可能又輸一仗，據報C朗如今的年薪是1.65億鎊，兩者差距接近兩倍。

若美斯真的以天價加盟希拉爾的話，年薪隨時比C朗高約1倍。（Getty Images）

就算美斯真的轉戰中東，他與C朗未必有機會碰頭，因為已有傳聞指C朗又有離心，西班牙傳媒《El Nacional》透露，C朗女友佐真娜十分希望返回馬德里。謠言滿天飛，C朗卻透過社交網站闢謠，上載一張戴上艾納斯的帽子﹑赤裸上身的自拍照。

C朗拿度在社交網站上載自拍，向艾納斯表忠。（Instagram截圖）