殘疾羽毛球手林芷煖將代表澳洲　透露最需要幫助時被取消港隊資格

殘疾羽毛球運動員林芷煖昨日（11日）在社交網站公布，下周將代表澳洲，出戰巴林的殘疾羽毛球賽事。她在文中分享心聲，包括克服傷患的經歷，但她透露在最需要幫助的時候被取消港隊資格，3年來每次想起此事也覺得痛苦。



了解林芷煖的故事：28次化療無礙羽毛球夢 林芷煖換上金屬臂 活出鐵血人生

在2018年亞殘運為港隊贏得女子SU5級單打單循環賽銅牌的林芷煖，昨日在Instagram撰寫一篇約900字的長文，公布將代表澳洲出賽。

28歲的林芷煖寫：「已經一段時間沒有代表香港殘疾羽毛球隊，但依然在努力練習，相信很多人都有問號：『是不是退役了？』等了很久，是時候正式向大家說：下星期我會代表澳洲，出賽巴林殘疾羽毛球的賽事。」

【林芷煖的日常】：（接圖放大）

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她在文中分享2019年爭取東京殘奧資格時受傷，膝蓋韌帶斷裂，康復後靈活性也不如前。之後她增加訓練，小腿及腳腕陸續受傷，連走路不都能夠整塊腳板接觸地面。她表示殘疾運動員的訓練不是興趣班，與健全運動員一樣，每周30小時嚴格訓練。她寫：「我們付出的汗水，並沒有比健全運動員少，傷殘運動員也應該得到平等的待遇。」

林芷煖表示，那時的港隊資格被取消。她寫：「偏偏在我最需要幫助的時候，代表隊資格被取消了。對於這個決定，我當然很失望，也感覺幾年的努力並沒有被尊重。三年來，每次想到這件事都覺得很痛苦，羽毛球是我花了一生的時間和心血的地方，也是我生命的重心。」

林芷煖在3年前接受《香港01》訪問。（張倩儀攝/資料圖片）

在文章最後一段，她希望得到香港市民的支持及打氣，「即使代表的是澳洲隊，我的家依然在香港，是這顆羽毛球初次飛翔的地方，希望大家繼續為我打氣，也繼續支持每一位殘疾運動員。」女藝人鄺潔楹亦有在林芷煖的帖文下留言，為她加油。

林芷煖直言自己從不忌諱穿背心、泳衣，因為這疤痕沒有不好看。（張倩儀攝/資料圖片）

林芷煖在8歲時愛上羽毛球，但之後患上骨癌，接受化療及手術，把左手肩膊和上臂換上金屬骨。她在3年前接受《香港01》訪問時透露，換上金屬骨後影響日常生活，她說：「拍手、穿衣......甚至是戴胸圍，都只能右手遷就，並用右手拉扯左手，再以慢慢把扣口鎖緊；左手好像沒了知覺，又常常脫臼。」

她亦笑說幸好自己是羽毛球運動員：「如果是籃球員，失了一臂就很難再打，但羽毛球更講究平衡，單手還是可以的；至少我還可以跑、揮着拍。」

林芷煖將代表澳洲出賽。（張倩儀攝/資料圖片）

林芷煖最近跟與男藝人葉振弘合作，參與ViuTV綜藝節目《One Day 約會實況》，節目亦在上周出街。她在社交網站分享拍攝花絮。