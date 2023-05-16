愉園假波案｜老牌球會逾70年歷史 左派起家 近年屢爆假波欠薪醜聞

本地甲組聯賽足球隊愉園繼2014年後再次捲入假波案。愉園體育會於1950年由昔日僑光中學5名校友創辦，1960年代在香港球壇嶄露頭角。雖然在1970年代屈居於精工和南華之後，到1990年代又不及東方王朝，但球隊一直屹立於香港頂級聯賽，是香港足球其中一支老牌班霸，直至近年屢次爆出假波案及欠薪風波，去年更申請自降甲組。

愉園逾七十載的高低跌宕，既標誌本地足球歷史，其左派背景，以至於1965年曾到廣州、上海和北京踢友誼賽，也跟香港政治歷史息息相關。



愉園由有左派背景的僑光中學校友創立，分別為吳啟智、張炳發、張炳雄、謝觀揚和葉榮添。球隊1957年加入香港丙組聯賽，此後拾級而上升上甲組，1965年首次奪得甲組冠軍。

同年，他們北上廣州、上海和北京踢友誼賽，是首支到內地踢友賽的香港球隊。根據呂大樂在《香港．論述．傳媒》一書的「踢出中港政治聯繫」，書中引述上海市檔案館資料：「該隊的政治態度中間偏左，球員的思想水平都很低，對祖國認識較模糊，其中有幾個球員曾經代表過台灣隊參加國際賽，但事後都已向我明確表示今後不再代表台灣隊。」由於中華民國於1970年代之前是亞洲足協的中國代表，中華民國隊仍可徵召香港球員出戰國際賽，愉園北上之際，適逢各支國家隊需要揀蟀出戰默迪卡盃，所以愉園眾將此行引起一場足球政治風波，本地傳媒甚為關注。

在敏感的政治環境下，為了平息輿論，霍英東在愉園完成返港時，以「經驗交流，提高體育水平」為由，設宴款待球隊「學成歸來」，霍英東本人亦長時間擔任愉園會長。至於球員被指未經足總同意，擅自到非亞洲足協成員國作賽，最終香港足總經過閉會門議，僅對球員予以警告，未有懲罰。

事實上，當時香港足球與政治環境可說是一脈相連。除了愉園，霍英東又創立東昇，與愉園成為兩大愛國球會，跟當時的東方、華協會、光華和傑志等分庭抗禮，左右陣營分明。1967年港府平息暴動，當時足總發聲明支持平暴，愉園不滿足總取態，即時退出甲組，直至六七暴動完結後，愉園再戰丙組，並於1970年重返甲組。

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劉榮業（左）是愉園一代名將，近年於慈善賽獻技，寶刀未老。（資料圖片；林若勤攝）

在鍾楚維、劉榮業、梁帥榮領軍下，愉園於1970年代鏖戰甲組，惟難敵一時瑜亮的南華與精工，直至1988/89年球季，球隊才力壓南華，取得自1965年後的首個頂級聯賽冠軍。到了九十年代，東方王朝一時無倆，又有快譯通等巨型班崛起，愉園力保中游位置，再奪聯賽錦標已要數到1998/99球季，班主官永義入主為球隊招兵買馬，除了巴古沙、湯美等強援，蔣世豪、范俊業、潘耀焯、郭文迪等，亦是實力強橫的華將，到了2000/01年球季，愉園再次稱霸甲組。

九十年代尾至千禧前初是愉園盛世。（資料圖片）

蔣世豪當年英姿。（資料圖片）

千禧年初港足進入冰河時期，愉園與由前好易通班底組成的晨曦支撐球壇，他們於2002/03及2005/06年球季奪得球會史上第5及第6個頂級聯賽冠軍後，便因着南華隨羅傑承入主復興而風光不再。

從2010年、即是創會60周年開始，愉園步入沉淪時期。這一年，球會先因拖欠薪金，部分球員缺席操練，此後再被廉政公署以涉嫌打假波拘捕5名國援，其中凌琮、吳昊鵬、于洋和牛景龍為當時現役或前愉園成員，最終于洋承認行賄，被判囚10個月。同年愉園未能護級，創會以來首次因戰績差劣而降班。

2013/14年球季，他們終於重返甲組，即使羅致沙沙麥斯、保素域斯等外援，戰績依然未見起色，教練團於2013年12月已先後呈辭；2014年1月以0：5不敵日之泉JC晨曦後，廉署人員更闖入青衣運動場更衣室，將愉園全隊球員及部份職員帶走調查，廉署其後以涉嫌打假波正式拘捕愉園6名球員，包括巢鵬飛、劉嘉城、賓曹、保素域斯、沙沙麥斯、助教兼球員樊偉軍、行政主任梁倬軒及一名贊助商代表。結果足總專責委員會調查後，取消愉園在2013/14年度球季的參賽資格。

愉園近季升班。（資料圖片；袁志浩攝）

經歷幾年重組，愉園於2019/20年球季「翻生」，借前一季贏得甲組聯賽冠軍順勢「升超」，然而只踢了兩季，便於2021年7月宣布來季不參與港超聯，自降甲組，並再鬧出欠薪風波，拖欠超過廿名職球員近550萬港元的薪金，最終愉園因部份前外援告上國際足協，在2022年3月開始被禁止在未來3個轉會窗買入及註冊新球員。直到今天，球會再次涉及假波案，盛載香港歷史的一代老牌球會，終究蒙上難以洗去的污名。

愉園今季再涉假波案。（愉園體育會足球部Facebook）