消息指愉園涉打假波　今季頻現「戲劇性」賽果　曾尾段連輸十二碼

廉政公署今午宣布瓦解一個非法外圍賭博「打假波」貪污集團，消息指，香港甲組聯賽球會愉園涉案，翻查比賽資料，該球會今季在港甲出現多場「戲劇性」賽果。



愉園今屆角逐甲組聯賽，暫在14隊中排第10，惟其失球高達84球，是全聯賽第二多，平均每場失多於3球。愉園今季多場比賽賽果「大上大落」，26場中有10場兩隊總入球為6球或以上。

當中部份比賽的戰況更難免引起懷疑。去年10月23日首循環對沙田，愉園在下半場尾段僅落後一球，惟在完場前的第87及第88分鐘，突然連失兩球，最終輸0：3。球隊今年2月5日於次循環再對沙田，雖然先取得入球，但68分鐘起連失4球，包括在80及84分鐘竟兩度輸十二碼，結果以1：4落敗。

2022/23年度愉園職球員合照。（愉園愉園體育會足球部Facebook）

另外，去年12月11日愉園對公民的比賽，愉園上半場已落後0：3，直至74分鐘黎厚希「擺烏龍」，從網上片段可見，他回防時在沒有全力衝刺下，攔截時伸出右腳把皮球踢入自己龍門，結果愉園尾段再被兩度破門，輸0：6。

黎厚希「擺烏龍」於片段6分45秒開始：

至於今年4月30日對佳聯元朗的比賽中，愉園59分鐘有球員領紅被逐踢少一人，在85分鐘起連失4球，入球時間分別為85、86、88及90+2分鐘，最後輸1：6。



4月16日對「尾二」騰翱MG，以及5月7日對高力北區的比賽，球員霍斌仁都「擺烏龍」。