游泳｜港隊新星衛恆恩改寫杜敬謙400混港績　張心悅創背泳紀錄

香港男子游泳隊新星衛恆恩（Peter Harry Whittington）前年打破400米個人混合泳香港長池紀錄，今天他再下一城，在香港短池分齡錦標賽以4分15.24秒改寫400混港績，取代已故飛魚杜敬謙成為該項紀錄保持者。



香港短池分齡錦標賽今天於維園舉行。衛恆恩出戰男子400米混合泳，他於決賽游出4分15.24秒，打破已故飛魚杜敬謙（Kenneth To）2018年於短池世界盃新加坡站的舊紀錄，當時Kenneth游出4分18.92秒。女子組方面，已取得巴黎奧運資格的張心悅，以2分06.55秒改寫200米背泳港績，舊紀錄為2分06.93秒。

衛恆恩（左）打破由已故飛魚杜敬謙保持的男子400米個人混合泳短池香港紀錄。（泳總提供）

張心悅改寫女子200米背泳短池香港紀錄。（泳總提供）

除了衛恆恩，尚有其他泳手於同一比賽刷新各項香港紀錄：

1.麥世霆打破男子100米蛙泳15至17歲分齡港績，時間為以59.98秒；

2.劉建希打破男子100米個人混合泳13至14歲分齡港績，時間為56.47秒；

3.張榮恩打破男子400米個人混合泳15至17歲分齡港績，時間為4分21.85秒；

4.文薈喬打破女子100米個人混合泳13至14歲分齡港績，時間為1分02.52秒。

衛恆恩近年在個人混合泳嶄露頭角，前年改寫長池香港紀錄，舊紀錄保持者方力申亦於社交網站發文祝賀。

香港隊巴黎奧運資格（截至2023年5月13日）

何詩蓓 女子400米自由泳

何詩蓓 女子200米自由泳*

何詩蓓 女子100米自由泳

何詩蓓 女子50米自由泳

張心悅 女子200米背泳

何甄陶 男子50米自由泳

*東京奧運銀牌項目

