游泳｜混合泳新星衛恆恩首戰世青賽　不為留下紀錄只求進步

18歲港將衛恆恩（Peter Harry Whittington）去年衝破塵封21年、由「前浪」方力申寫下的男子 400 米個人混合泳（下簡稱IM）的香港紀錄，他將在下周出發往秘魯舉行的青年世錦賽，力爭再突破佳績。



香港游泳錦標賽續在維多利亞公園游泳池上演次日賽事，衛恆恩在400IM游出4分37.47秒，雖未能刷新個人保持的4分26.78秒香港紀錄，仍晉身下午決賽爭冠。

「你唔好畀佢個樣呃到呀。」衛恆恩的朋友對在池邊等候的記者笑指，他的中文很好。這名與俗氣點稱「鬼仔」外貌無異的泳手，父親是英國人，母親則是香港人，在香港出生的他於6歲時曾與家人赴紐約生活3年，其後回港並在12歲時加入港隊訓練。

衛恆恩（Peter Harry Whittington）去年打破方力申創下的男子 400 米個人混合泳香港紀錄。（廖雁雄攝）

他指剛開始游泳時練習自由泳，後來才轉項到混合泳，他笑說：「因為400IM冇咩人游，鍾意有挑戰。」

衛恆恩在去年創下香港紀錄，惟其後未能再突破最佳成績，「自那一場到現在都游唔返，不過不會想太多，繼續每日都努力，希望有日游返最佳時間。」

衛恆恩主項中長途的200、400IM。（廖雁雄攝）

「對唔住我講得唔好。」他突然抱歉中文不夠流利，記者們即擰頭否認表示「講得好好喎」，他續說今年畢業後將休息一年（Gap Year），才赴美升讀大學。

18歲的他坦言想在游泳取得進步，「目標是亞運，再簡單目標是繼續進步，但我不會只想着香港紀錄，只想造出最佳時間。」

衛恆恩將為港出戰8月末的青年世錦賽。（廖雁雄攝）

曾為港出戰全青運、世界盃賽事的他，笑指沒有參加過「好大嘅比賽」，「不過我下星期會去秘魯的世青賽。」他除挑戰主項400IM、200IM，還會參與400自。問到生涯首個世青賽目標，他說：「Have Fun，游得好。」