清水灣鄉村俱樂部支持大阪航海旅程 堅毅者們分享體驗
面對大自然，尤其是浩瀚的大海，人類變得十分渺小，需要堅毅的意志力才能於變幻莫測的天氣下作出應對，但這亦是帆船運動令人著迷之處。清水灣鄉村俱樂部（下文簡稱：「清水灣」）贊助香港外展訓練學校（下文簡稱：「香港外展」）所舉辦的「清水灣鄉村俱樂部｜香港外展訓練學校 大阪航海學習旅程 #20IMPACT20」經已圓滿結束，20名港人在這個往返香港及日本大阪、全長2,900海里的海上學習之旅，究竟有何得着呢？
「清水灣」過去二十年一直致力透過「清水灣．走入社群」計劃推廣運動普及化，是次全力支持「香港外展」舉辦歷時26日的年度最大型及最具挑戰的航海學習之旅。3月19日，第一航段的「全女班」參加者登上「香港精神號」由「清水灣」遊艇會啟航，於4月2日抵達日本大阪，而第二航段「男女混合組」的參加者則在4月24日由香港國際機場出發前往大阪，他們在5月1日啟航並於11日返抵香港。每位成員於旅程上經歷重重挑戰，獲益良多。
推廣帆船運動普及化 參加者回港後服務弱勢社群
乘風破浪後，相信20名參加者對人生亦有不少體會。於5月20日舉行的分享會上，除了一眾參加者，「香港精神號」的船長及船員亦有一同出席，暢談旅程後的感受。席間「清水灣」主席王桂壎先生SBS BBS JP表示：「是次大阪航海學習旅程是一項十分難得的活動，旅程的成功實在令人感到振奮，本會非常欣賞20名參加者這種堅毅不屈的態度，於歷時26日的旅程中充份展示香港人強大獅子山下精神，同時亦深信參加者一行人於此行獲益良多，在逆境中乘風破浪，學習溝通及團隊合作的重要性。」此外，「清水灣」慈善及外展委員會主席黃偉光醫生亦於分享會上表示：「本會寄望20名參加者在旅程完結後，積極服務20個弱勢社群之外，亦將這種正能量發揚光大，感染身邊每一位，令社會團結起來，關心及幫助社會上有需要人士，共同建構更美好的香港。」
旅程體會受用一生 激發堅毅者們的耐力與潛能
整個航海旅程中，各參加者都遇到不同的挑戰及困難，大風大浪絕對是對身體極限的挑戰，其中聾人參加者Chapman就在航程中找到應對身體不適的方法，他指出：「我會選擇早上及中午暫時不進食，於晚上風平浪靜時才用餐，對我而言，面對挑戰的時候可以比較專注，亦減少身體不適。」另一位參加者Ka Sing亦遇上暈浪情況：「我則非常珍惜每次進食機會，盡量吃多一點來補充體力，以應對突發情況，將自己置於沒有退路的情況下，自然就會有出路。」
整個航程中他們經歷不少難忘時刻，有志服務有特殊教育需要的少數族裔家庭及青少年的Jasmine回憶道：「記得有一次進行收帆時，面對突如其來的大浪以至船身傾斜，大家根本沒法站穩，但我們仍然積極想盡方法找定點，這個對我來說是非常難忘的經驗。」而計劃向無家者及年輕人推行普及理財教育的Jemma 亦分享船員間互相合作的重要性：「在這次旅程中，其實休息的時間並不多，缺乏睡眠讓我們感到疲憊不堪，但大家互相扶持，發揮更大力量，團結一致面對挑戰，整個航海之旅更讓我們挑戰跳出舒適圈及考驗自己，從而建立自己的自信心。」
驚濤駭浪反而令堅毅者們遇强越强，充分發揮自身的耐力與潛能。身為本地非牟利團體的外展團隊成員之一的Jacky表示：「航程中的瑣碎事情集合起來會釀成不少煩惱，但過程中我學懂與團員一同解決問題，讓大家可以繼續順利航行，令自己成為更堅毅的人。」另一位參加者Alice亦分享：「今次的機會令我對大自然有更深的體會，比如於航程的第2天，我們已經用了4天的水量，這不禁令我反思地球資源的寶貴。我希望將今次的體驗帶到不同的社群，讓大家了解帆船運動之餘，更重視資源運用。」
（資料及相片由客戶提供）