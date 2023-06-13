清水灣鄉村俱樂部支持大阪航海旅程　堅毅者們分享體驗

面對大自然，尤其是浩瀚的大海，人類變得十分渺小，需要堅毅的意志力才能於變幻莫測的天氣下作出應對，但這亦是帆船運動令人著迷之處。清水灣鄉村俱樂部（下文簡稱：「清水灣」）贊助香港外展訓練學校（下文簡稱：「香港外展」）所舉辦的「清水灣鄉村俱樂部｜香港外展訓練學校 大阪航海學習旅程 #20IMPACT20」經已圓滿結束，20名港人在這個往返香港及日本大阪、全長2,900海里的海上學習之旅，究竟有何得着呢？



「清水灣」過去二十年一直致力透過「清水灣．走入社群」計劃推廣運動普及化，是次全力支持「香港外展」舉辦歷時26日的年度最大型及最具挑戰的航海學習之旅。3月19日，第一航段的「全女班」參加者登上「香港精神號」由「清水灣」遊艇會啟航，於4月2日抵達日本大阪，而第二航段「男女混合組」的參加者則在4月24日由香港國際機場出發前往大阪，他們在5月1日啟航並於11日返抵香港。每位成員於旅程上經歷重重挑戰，獲益良多。

第一航段的「全女班」參加者登上「香港精神號」由「清水灣」遊艇會啟航，於4月2日成功抵達日本大阪。

推廣帆船運動普及化 參加者回港後服務弱勢社群

乘風破浪後，相信20名參加者對人生亦有不少體會。於5月20日舉行的分享會上，除了一眾參加者，「香港精神號」的船長及船員亦有一同出席，暢談旅程後的感受。席間「清水灣」主席王桂壎先生SBS BBS JP表示：「是次大阪航海學習旅程是一項十分難得的活動，旅程的成功實在令人感到振奮，本會非常欣賞20名參加者這種堅毅不屈的態度，於歷時26日的旅程中充份展示香港人強大獅子山下精神，同時亦深信參加者一行人於此行獲益良多，在逆境中乘風破浪，學習溝通及團隊合作的重要性。」此外，「清水灣」慈善及外展委員會主席黃偉光醫生亦於分享會上表示：「本會寄望20名參加者在旅程完結後，積極服務20個弱勢社群之外，亦將這種正能量發揚光大，感染身邊每一位，令社會團結起來，關心及幫助社會上有需要人士，共同建構更美好的香港。」

清水灣鄉村俱樂部主席王桂壎先生SBS BBS JP（圖中）表示，非常欣賞20名參加者堅毅不屈的態度，於旅程中充份展示香港人強大獅子山下精神。

清水灣鄉村俱樂部慈善及外展委員會主席黃偉光醫生於分享會上表示，寄望參加者將正能量發揚光大，感染身邊每一位，令社會團結起來。

旅程體會受用一生 激發堅毅者們的耐力與潛能

整個航海旅程中，各參加者都遇到不同的挑戰及困難，大風大浪絕對是對身體極限的挑戰，其中聾人參加者Chapman就在航程中找到應對身體不適的方法，他指出：「我會選擇早上及中午暫時不進食，於晚上風平浪靜時才用餐，對我而言，面對挑戰的時候可以比較專注，亦減少身體不適。」另一位參加者Ka Sing亦遇上暈浪情況：「我則非常珍惜每次進食機會，盡量吃多一點來補充體力，以應對突發情況，將自己置於沒有退路的情況下，自然就會有出路。」

於分享會上，來自不同背景的參加者細數旅程上的挑戰及困難。

整個航程中他們經歷不少難忘時刻，有志服務有特殊教育需要的少數族裔家庭及青少年的Jasmine回憶道：「記得有一次進行收帆時，面對突如其來的大浪以至船身傾斜，大家根本沒法站穩，但我們仍然積極想盡方法找定點，這個對我來說是非常難忘的經驗。」而計劃向無家者及年輕人推行普及理財教育的Jemma 亦分享船員間互相合作的重要性：「在這次旅程中，其實休息的時間並不多，缺乏睡眠讓我們感到疲憊不堪，但大家互相扶持，發揮更大力量，團結一致面對挑戰，整個航海之旅更讓我們挑戰跳出舒適圈及考驗自己，從而建立自己的自信心。」

第二航段「男女混合組」的 參加者成功挑戰大阪航海學習旅程，紛紛表示旅程上獲益良多。

驚濤駭浪反而令堅毅者們遇强越强，充分發揮自身的耐力與潛能。身為本地非牟利團體的外展團隊成員之一的Jacky表示：「航程中的瑣碎事情集合起來會釀成不少煩惱，但過程中我學懂與團員一同解決問題，讓大家可以繼續順利航行，令自己成為更堅毅的人。」另一位參加者Alice亦分享：「今次的機會令我對大自然有更深的體會，比如於航程的第2天，我們已經用了4天的水量，這不禁令我反思地球資源的寶貴。我希望將今次的體驗帶到不同的社群，讓大家了解帆船運動之餘，更重視資源運用。」

（資料及相片由客戶提供）