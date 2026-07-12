世界盃2026神射手榜持續更新｜美斯麥巴比力爭神射手金靴獎

撰文：普利森
出版：更新：

美斯在世界盃2026大放異彩，以入球證明神射手身價，與麥巴比、夏蘭特、哈利卡尼﹑C朗拿度等球星力爭金靴獎。
本文詳列今屆世界盃的射手榜，並隨戰況持續更新；同時列出世界盃歷屆神射手排名，美斯目前累積21球暫列歷屆神射手榜首，法國前鋒麥巴比則已累積20球，排歷屆神射手第二。

世界盃2026
美斯/麥巴比/夏蘭特/哈利卡尼/C朗拿度入球

世界盃2026｜五大射手今屆入球排名

入球

球員

助攻

上陣時間

歷屆累積入球（屆數）

8

麥巴比（Kylian Mbappe）

3

563

20（3）

8

美斯（Lionel Messi）

2

607

21（6）

7

夏蘭特（Erling Haaland）

-

537

7（1）

6

哈利卡尼（Harry Kane）

1

627

14（3）

3

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）

-

490

11（6）

世界盃2026神射手排名持續更新（只列5球或以上）

世界盃2026神射手排名

入球

球員

助攻

上陣時間

8

麥巴比（Kylian Mbappe / 法國）

3

563

8

美斯（Lionel Messi / 阿根廷）

2

602

7

夏蘭特（Erling Haaland / 挪威）

-

537

6

祖迪比寧咸（Jude Bellingham / 英格蘭）

1

572

6

哈利卡尼（Harry Kane / 英格蘭）

1

627

5

奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé / 法國）

2

492

世界盃2026神射手金靴獎準則

世界盃金靴獎標誌着該屆神射手，頒發予入球最多球員。如兩名或以上球員並列，將以助攻次數定奪神射手誰屬（以FIFA官方數據為準）；若助攻次數皆相同，則計算上陣時間，由上陣時間較短者獲獎。

世界盃歷屆神射手（2026年賽事進行中）

世界盃歷屆神射手（第1-7名）

排名

球員

國家

總入球

參賽年份

1

*美斯（Lionel Messi）

阿根廷

21

2006、2010、2014、2018、2022、2026

2

*麥巴比（Kylian Mbappé）

法國

20

2018、2022、2026

3

高路斯（Miroslav Klose）

德國

16

2002、2006、2010、2014

4

朗拿度（Ronaldo）

巴西

15

1994、1998、2002、2006

5

武勒（Gerd Müller）

西德

14

1970、1974

*哈利卡尼（Harry Kane）

英格蘭

2018、2022、2026

7

方亭（Just Fontaine）

法國

13

1958

*為現役球員

世界盃神射手｜高路斯（上）的入球紀錄被美斯打破。（Getty Images）

世界盃歷屆神射手（第8-9名）

排名

球員

國家

總入球

參賽年份

8

比利（Pelé）

巴西

12

1958、1962、1966、1970

9

高錫斯（Sándor Kocsis）

匈牙利

11

1954

奇連士文（Jürgen Klinsmann ）

德國

1990、1994、1998

*C朗拿度（Cristiano Ronaldo）

葡萄牙

2006、2010、2014、2018、2022、2026

*為現役球員

世界盃神射手｜「金色轟炸機」奇連士文是德國歷屆最佳前鋒之一。（Getty Images）
美斯（Lionel Messi）
基利安麥巴比
艾寧夏蘭特
哈利卡尼
奧士文尼迪比利
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