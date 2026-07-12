世界盃2026神射手榜持續更新｜美斯麥巴比力爭神射手金靴獎
美斯在世界盃2026大放異彩，以入球證明神射手身價，與麥巴比、夏蘭特、哈利卡尼﹑C朗拿度等球星力爭金靴獎。
本文詳列今屆世界盃的射手榜，並隨戰況持續更新；同時列出世界盃歷屆神射手排名，美斯目前累積21球暫列歷屆神射手榜首，法國前鋒麥巴比則已累積20球，排歷屆神射手第二。
世界盃2026
美斯/麥巴比/夏蘭特/哈利卡尼/C朗拿度入球
入球
球員
助攻
上陣時間
歷屆累積入球（屆數）
8
麥巴比（Kylian Mbappe）
3
563
20（3）
8
美斯（Lionel Messi）
2
607
21（6）
7
夏蘭特（Erling Haaland）
-
537
7（1）
6
哈利卡尼（Harry Kane）
1
627
14（3）
3
C朗拿度（Cristiano Ronaldo）
-
490
11（6）
世界盃2026神射手排名持續更新（只列5球或以上）
入球
球員
助攻
上陣時間
8
麥巴比（Kylian Mbappe / 法國）
3
563
8
美斯（Lionel Messi / 阿根廷）
2
602
7
夏蘭特（Erling Haaland / 挪威）
-
537
6
祖迪比寧咸（Jude Bellingham / 英格蘭）
1
572
6
哈利卡尼（Harry Kane / 英格蘭）
1
627
5
奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé / 法國）
2
492
世界盃2026神射手金靴獎準則
世界盃金靴獎標誌着該屆神射手，頒發予入球最多球員。如兩名或以上球員並列，將以助攻次數定奪神射手誰屬（以FIFA官方數據為準）；若助攻次數皆相同，則計算上陣時間，由上陣時間較短者獲獎。
世界盃歷屆神射手（2026年賽事進行中）
排名
球員
國家
總入球
參賽年份
1
*美斯（Lionel Messi）
阿根廷
21
2006、2010、2014、2018、2022、2026
2
*麥巴比（Kylian Mbappé）
法國
20
2018、2022、2026
3
高路斯（Miroslav Klose）
德國
16
2002、2006、2010、2014
4
朗拿度（Ronaldo）
巴西
15
1994、1998、2002、2006
5
武勒（Gerd Müller）
西德
14
1970、1974
*哈利卡尼（Harry Kane）
英格蘭
2018、2022、2026
7
方亭（Just Fontaine）
法國
13
1958
*為現役球員
排名
球員
國家
總入球
參賽年份
8
比利（Pelé）
巴西
12
1958、1962、1966、1970
9
高錫斯（Sándor Kocsis）
匈牙利
11
1954
奇連士文（Jürgen Klinsmann ）
德國
1990、1994、1998
*C朗拿度（Cristiano Ronaldo）
葡萄牙
2006、2010、2014、2018、2022、2026
*為現役球員