世界盃2026神射手榜持續更新｜美斯麥巴比力爭神射手金靴獎

美斯在世界盃2026大放異彩，以入球證明神射手身價，與麥巴比、夏蘭特、哈利卡尼﹑C朗拿度等球星力爭金靴獎。

本文詳列今屆世界盃的射手榜，並隨戰況持續更新；同時列出世界盃歷屆神射手排名，美斯目前累積21球暫列歷屆神射手榜首，法國前鋒麥巴比則已累積20球，排歷屆神射手第二。



世界盃2026

美斯/麥巴比/夏蘭特/哈利卡尼/C朗拿度入球

世界盃2026｜五大射手今屆入球排名 入球 球員 助攻 上陣時間 歷屆累積入球（屆數） 8 麥巴比（Kylian Mbappe） 3 563 20（3） 8 美斯（Lionel Messi） 2 607 21（6） 7 夏蘭特（Erling Haaland） - 537 7（1） 6 哈利卡尼（Harry Kane） 1 627 14（3） 3 C朗拿度（Cristiano Ronaldo） - 490 11（6）

世界盃2026神射手排名持續更新（只列5球或以上）

世界盃2026神射手排名 入球 球員 助攻 上陣時間 8 麥巴比（Kylian Mbappe / 法國） 3 563 8 美斯（Lionel Messi / 阿根廷） 2 602 7 夏蘭特（Erling Haaland / 挪威） - 537 6 祖迪比寧咸（Jude Bellingham / 英格蘭） 1 572 6 哈利卡尼（Harry Kane / 英格蘭） 1 627 5 奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé / 法國） 2 492

世界盃2026神射手金靴獎準則

世界盃金靴獎標誌着該屆神射手，頒發予入球最多球員。如兩名或以上球員並列，將以助攻次數定奪神射手誰屬（以FIFA官方數據為準）；若助攻次數皆相同，則計算上陣時間，由上陣時間較短者獲獎。

世界盃歷屆神射手（2026年賽事進行中）

世界盃歷屆神射手（第1-7名） 排名 球員 國家 總入球 參賽年份 1 *美斯（Lionel Messi） 阿根廷 21 2006、2010、2014、2018、2022、2026 2 *麥巴比（Kylian Mbappé） 法國 20 2018、2022、2026 3 高路斯（Miroslav Klose） 德國 16 2002、2006、2010、2014 4 朗拿度（Ronaldo） 巴西 15 1994、1998、2002、2006 5 武勒（Gerd Müller） 西德 14 1970、1974 *哈利卡尼（Harry Kane） 英格蘭 2018、2022、2026 7 方亭（Just Fontaine） 法國 13 1958 *為現役球員

世界盃神射手｜高路斯（上）的入球紀錄被美斯打破。（Getty Images）

世界盃歷屆神射手（第8-9名） 排名 球員 國家 總入球 參賽年份 8 比利（Pelé） 巴西 12 1958、1962、1966、1970 9 高錫斯（Sándor Kocsis） 匈牙利 11 1954 奇連士文（Jürgen Klinsmann ） 德國 1990、1994、1998 *C朗拿度（Cristiano Ronaldo） 葡萄牙 2006、2010、2014、2018、2022、2026 *為現役球員