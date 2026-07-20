世界盃2026神射手榜｜麥巴比入10球蟬聯金靴獎　累積22球歷屆之冠

撰文：普利森
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世界盃2026神射手塵埃落定，麥巴比以10個入球及4次助攻排名射手榜第一，美斯以8個入球及4次助攻排名第二，比寧咸、夏蘭特等球星緊隨其後。
本文同時列出世界盃歷屆神射手排名，麥巴比在季軍戰後累積22球，列歷屆神射手榜之首，美斯則以21球排歷屆神射手第二。

世界盃2026神射手排名（只列5球或以上）

世界盃2026神射手排名

入球

球員

助攻

上陣時間

10

麥巴比（Kylian Mbappe / 法國）

4

769

8

美斯（Lionel Messi / 阿根廷）

4

845

7

祖迪比寧咸（Jude Bellingham / 英格蘭）

1

698

7

夏蘭特（Erling Haaland / 挪威）

-

537

6

奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé / 法國）

2

648

6

哈利卡尼（Harry Kane / 英格蘭）

2

729

5

奧耶沙巴爾（Mikel OYARZABAL / 西班牙）

1

595

世界盃2026神射手金靴獎準則

世界盃金靴獎標誌着該屆神射手，頒發予入球最多球員。如兩名或以上球員並列，將以助攻次數定奪神射手誰屬（以FIFA官方數據為準）；若助攻次數皆相同，則計算上陣時間，由上陣時間較短者獲獎。

世界盃歷屆神射手（2026年賽事進行中）

世界盃歷屆神射手（第1-7名）

排名

球員

國家

總入球

參賽年份

1

*麥巴比（Kylian Mbappé）

法國

22

2018、2022、2026

2

*美斯（Lionel Messi）

阿根廷

21

2006、2010、2014、2018、2022、2026

3

高路斯（Miroslav Klose）

德國

16

2002、2006、2010、2014

4

朗拿度（Ronaldo）

巴西

15

1994、1998、2002、2006

5

武勒（Gerd Müller）

西德

14

1970、1974

*哈利卡尼（Harry Kane）

英格蘭

2018、2022、2026

7

方亭（Just Fontaine）

法國

13

1958

*為現役球員

世界盃神射手｜高路斯（上）的入球紀錄被美斯打破。（Getty Images）

世界盃歷屆神射手（第8-9名）

排名

球員

國家

總入球

參賽年份

8

比利（Pelé）

巴西

12

1958、1962、1966、1970

9

高錫斯（Sándor Kocsis）

匈牙利

11

1954

奇連士文（Jürgen Klinsmann ）

德國

1990、1994、1998

*C朗拿度（Cristiano Ronaldo）

葡萄牙

2006、2010、2014、2018、2022、2026

*為現役球員

世界盃神射手｜「金色轟炸機」奇連士文是德國歷屆最佳前鋒之一。（Getty Images）
美斯（Lionel Messi）
基利安麥巴比
艾寧夏蘭特
哈利卡尼
奧士文尼迪比利
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