日職聯｜恩尼斯達告別戰正選領軍　神戶辦歡送儀式眼泛淚光

天下無不散之筵席，西班牙傳奇中場恩尼斯達迎來日職聯的告別戰，最後一次披上神戶勝利船的球衣出戰，並以隊長身份領軍，最終主場與札幌岡薩多打成1：1平手。

即將告別日本，「小白」與家人穿上和服影全家福，今仗神戶球迷亦為他送上禮物。



前巴塞隆拿名將恩尼斯達（Andres Iniesta）自2018年加盟神戶勝利船至今，縱然「小白」年屆39，他依然追求更多的上陣機會，早前宣布決定離開神戶，結束5年的日職生涯，至今仍未透露下一站。

恩尼斯達臨別在即，近日忙於與不同單位道別，日前抽時間與家人齊穿上和服，影全家福留念，「小白」更大騷毛筆字，寫出自己的名字。

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恩尼斯達與家人臨別日本前，特意穿上傳統和服影全家福。（Instagram截圖）

在主場對札幌岡薩多前，恩尼斯達表示希望今仗有個美好的結局，好好向日本球迷道別，並感謝他們5年來的支持。

在日職聯的最後一戰，超過27000名球迷入場，神戶早在上周已舉行「INIESTA KO8E FOREVER」活動，送別這名一代中場名將，神戶主場御崎公園球場的一面看台，以紅白砌出「小白」的背影，開賽前亦舉起告別標語，盡顯心思。

神戶主場看台砌出恩尼斯達的背影。（Twitter截圖）

恩尼斯達今仗以隊長身份領軍，當他進場時手抱幼女，攜同兩仔兩女齊齊步入球場。戰至上半場中後段，「小白」一次左路個人突破，與隊友配合後殺入禁區起腳，惜被對手攔截。恩尼斯達在57分鐘被換出，全場掌聲雷動，正式為日職生涯劃上句號，步離球場時向在場球迷鞠躬致意，然後與教練及隊友們逐一擊掌相擁，並返回後備席觀賞球賽直至完場。

恩尼斯達最後一次披上神戶球衣出戰。（Twitter截圖）

恩尼斯達今仗未有貢獻入球或助攻，札幌由泰國國腳素帕猜（Supachok Sarachat）先開紀錄，神戶直至85分鐘由馬菲奧科拿（Matheus Thuler）接應角球頭槌破網，兩軍最終打成1：1平手，各得1分，神戶錯過升上榜首的機會，以37分續居第3位。

當賽事結束後，神戶為恩尼斯達舉辦告別儀式，球會高層及隊友向「小白」送上紀念品，神戶特意準備致敬影片，回顧小白過去5年在日職的生涯。

站在球場中間的恩尼斯達，百感交集，同樣眼泛淚光，並以日文向在場的球迷道謝，其後他與家人繞場一周，神戶球迷們的歡呼沒有減少，恩尼斯達再度雙眼通紅，連妻子也看到大受感動。球場上緩緩升上一幅巨型海報，最後隊友把恩尼斯達拋起。

恩尼斯達與家人一同分享感動一刻。（Twitter截圖）