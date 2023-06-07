足球熱話｜神戶勝利船巴塞日本踢友賽　恩尼斯達沙維再聚深情擁抱

不知不覺間，「小白」恩尼斯達已經39歲。

神戶勝利船昨日（6日）與巴塞隆拿在日本國立競技場踢友誼賽，最終巴塞以2：0勝出，不過這場比賽焦點當然不在賽果，而是即將離隊的恩尼斯達與老拍檔沙維重聚。



恩尼斯達在2018年加盟日職球會神戶勝利船後，一直效力至今。早前他已確認會於季中離隊，但未表示之後會落班哪一間球會。

恩尼斯達早前宣布，會在7月離開神戶勝利船。（路透社）

「小白」曾在2020年以隊長身份，率隊在國立競技場贏得天皇盃，不過今季失去正選位置，只以後備身份上陣合計38分鐘。因此雖然今場並非他在神戶勝利船的最後一戰，但現場亦甚有告別戰氣氛，加上對手是其母會巴塞隆拿，看台不少球迷均高舉恩尼斯達的橫額及應援物品。

現場不少球迷高舉印有恩尼斯達的應援物品。（路透社）

賽前恩尼斯達與現任巴塞主帥沙維會面的影片在網絡上成為熱話，這對中場黃金拍檔在西班牙國家隊及巴塞隆拿合作多年，奪下大大小小無數獎盃及榮譽，兩人已多年沒在公開場合一同露面，如今兩人再次在日本重逢，相信讓不少人想起他們當初在球場上合作無間的身影。

沙維小白重聚。（神戶勝利船官網）

恩尼斯達今場比賽未能取得入球及助攻，不過在上半場有一次起腳射中網側。他在80分鐘被換出，全場觀眾為他獻上熱烈掌聲，他離場時再一次與沙維擁抱示意。

恩尼斯達離場時，再次與老拍檔沙維相擁示意。（路透社）

完場後，恩尼斯達環繞球場向球迷致謝，期間他感慨落淚，並在賽後感謝球迷支持，「這一切非常棒，這場比賽讓我能向日本球迷道別，以及讓我回應他們對我作出的敬意。能夠做到這一點讓我非常高興。」

他亦感謝巴塞隆拿，在6月5日踢完西甲煞科戰後便趕來日本踢這場友誼賽，「真的很感謝他們在24小時內這樣趕過來，最重要的是，我希望這對大家來說都是美好的一天。」

雖然計劃在7月1日離隊，球隊賽程上尚有5場比賽能夠讓他上陣，不過他本人似乎亦將今仗視為告別戰，「感謝你們以愛和敬意對待我和我的家人，對我來說日本就像我的家，這一點以後都不會改變。」