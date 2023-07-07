U21歐國盃｜英格蘭西班牙會師終極決戰　「細」均力敵必有惡鬥

兩支奪冠大熱英格蘭與西班牙，順利會師U21歐洲國家盃決賽；兩隊勢均力敵，勝負端看臨場發揮，但小英軍在今屆賽事踢法穩打穩紮，5場未嘗失波，因此就算未知冠軍誰屬，但入球肯定不多。（球賽編號：FB3053，7月9日凌晨0時開賽，ViuTV 96台及Now 630台直播）。



儘管是U21的賽事，但英格蘭一班年輕球員的表現卻極為成熟，後場保持足夠數量防守球員，嚴防反擊，門將占士查福特表現穩健，還有一重點是，效力利物浦的中場居迪斯鍾斯（Curtis Jones）控制節奏非常出色。上場英格蘭以3：0大破以色列，全場錄得66%控球權，傳球成功率達91%，控制大局下自然令對手無機可尋，鍾斯在中場的調度實居功至偉。

高爾彭馬上場對以色列表現出色，取得1入球2助攻。（Getty Images）

前線上，前鋒安東尼哥頓及攻中傑比斯韋特是「膽」，其餘眾將，主帥卡斯利起用快速的馬度基、盤球出色的高爾彭馬（Cole Palmer）、擅長入楔的積及藍斯，抑或技術全面的伊美路維，都視乎戰術需要，上仗對以色列時以彭馬任正選，便收不俗的效果，這名曼城新星取得1入球2助攻的超卓表現。

沙治奧高美斯左腳純熟，射傳俱佳，其死球亦有一定造詣。（Getty Images）

西班牙躋身決賽的過程亦充滿說服力，分組賽留力下以2：2賽和烏克蘭，到準決賽重遇對手，即發揮最佳水準，雖然一度落後，但最終以5：1大勝晉級。

沙治奧高美斯（左）及高爾彭馬（右）皆效力英超「三冠王」曼城，有望在國家隊層面再奪錦標。（Getty Images）

小鬥牛軍5場攻入了13球，攻力強橫，中鋒艾比雷斯及中場沙治奧高美斯（Sergio Gómez）各入了3球，暫於射手榜領先。沙治奧高美斯跟高爾彭馬一樣，現效力曼城，但他在「藍月亮」比賽時，司職左閘，而且表現穩陣，令人忽略了他的進攻才華，其實這名22歲小將左腳技術高超，射傳俱佳，處理死球更有一手，其罰球可能是打破英格蘭鋼鐵防線的重要武器。

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）對賽事分析，可按以下連結觀看：

皮雅斯專欄｜小狂牛勢擒幼獅捧盃