U21歐國盃｜小狂牛勢擒幼獅捧盃｜皮雅斯專欄

英格蘭及西班牙毫無疑問是今屆賽事表現最突出的球隊，故我認為他們兩隊絕對值得躋身決賽。



撰文：英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）



雙方於4強階段的表現相當出色，而西班牙可能是表現更加好的一隊，事關他們的對手實力較強。儘管面對烏克蘭時先失球，但小狂牛成功以5：1反勝，盡顯球隊的絕佳把握力。就算有射門選擇，他們都會作出多一次的傳送，展示出球員對身邊環境的警覺性。

兩軍的踢法都注重控球在腳以及擅於控制比賽節奏。西班牙面對烏克蘭時錄得87%的傳球成功率，而英格蘭以3：0擊敗以色列時更加錄得91%的傳球成功率，所以我視這個數字將會成為今場的勝負關鍵，哪一方取得較高百分比，就有更大機會捧盃而回。

西班牙的艾比雷斯於前線領軍表現十分好，由於他如今正在追逐金靴獎殊榮，所以他將會成為球隊的巨大入球威脅，而效力曼城的沙治奧高美斯繼續展示出其素質，4強賽時不但出任左右翼鋒兩個位置，更加攻入了一個精彩入球。

不過，英格蘭陣中也有7位中前場球員於今屆決賽周取得入球，所以球隊多個位置都有侵略性球員坐鎮。基於兩隊陣容強勁，所以後備球員有可能會影響戰局。

我視今仗將會是一場相當開放及緊張刺激的比賽，雙方都會製造出多個入球機會，縱使英格蘭還未失球，但西班牙一共攻入13球，為今屆決賽周各支球隊之冠，所以我認為兩軍都會取得入球。

情感上我當然希望幼獅軍團可以獲勝，但理智分析後，我會忍痛認為小狂牛兵團最終可以贏波，並成功捧走U21歐洲國家盃冠軍寶座。

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）

皮雅斯是諾定咸森林及英格蘭史上，其中一位最出色的後衛，並於1987至1999年為英格蘭上陣78場。退役後他轉任領隊，2007年至2013年執教英格蘭U21，帶領球隊打入2009年歐國盃決賽，可惜敗給德國而屈居亞軍。

