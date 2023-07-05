溫網｜費達拿歡呼聲中重返中央球場　獲梅利讚「網球王室」成員

瑞士網球天王費達拿（Roger Federer）周二（4日）重返溫布頓公開賽，這裏是他拿過最多次大滿貫冠軍的賽事，同樣也是他生涯奪得的首項大滿貫錦標。

今次重返溫布頓，賽會為他安排了一次隆重的登場儀式，在主持人喊出他的名字後，整個中央球場（Centre Court）隨即被掌聲與歡呼聲所籠罩，全場觀眾起立鼓掌超過1分鐘，向這位傳奇球手致敬。



費達拿過往曾8奪溫網冠軍，是贏得這項大滿貫男單賽事次數最多的球手，今次是他自去年退役後，首次回到溫網場地中央球場。

費達拿20年前在這裏拿到他職業生涯的首項大滿貫錦標，因此中央球場亦算是揭開這名瑞士網球天王傳奇序章之地。溫網今次請來的，還有坐在費達拿身旁的凱特王妃（Kate Middleton），兩人較早前一同接受球僮訓練而成為網絡熱話。

費達拿今次重返溫網，獲全場觀眾起立鼓掌致敬超過一分鐘。（路透社）

梅利輕鬆晉級 大讚費達拿「網球王室」成員

有「主場之利」的英國球手梅利（Andy Murray），今場以6：3、6：0、6：1三盤直落淘汰同胞Ryan Peniston。目前排在世界第40的梅利，過往曾兩奪溫網冠軍，但之後因傷缺席過兩屆賽事，上一次在此奪冠已是2016年。

梅利今場輕取對手，溫網生涯15次首輪全勝。（Getty Images）

不過今場取勝，亦延續了他在溫網首輪全勝的紀錄，至目前為止他錄得15勝0負。賽後主持人提及今天有些特別的人在王室包廂（Royal Box）觀戰，問他有什麼感想時，梅利回應：「像她（凱特王妃）這樣的王室成員來場真的很榮幸，不過仍有一些『網球王室』成員。」

說到這裏，費達拿隨即哈哈大笑，滿場觀眾亦送上歡呼與掌聲，梅利也停下來面露笑容，隨後表示上一次費達拿在這裏看他比賽，已經是2012年倫敦奧運會的事情，「當時他還坐在華雲卡（Stan Wawrinka）的包廂裏支持對手」。

梅利稱讚費達拿為「網球王室」成員，惹得對方哈哈大笑。（Getty Images）

梅利今場發揮出色，多次獲觀眾掌聲支持，他表示這種感覺很棒，同時亦祝福費達拿的妻子及父母一切安好。

梅利賽後受訪片段：