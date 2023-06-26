溫網｜費達拿凱特王妃同場接受球僮訓練　瑞士天王憶起童年歲月

溫布頓網球公開賽今天（26日）開始，賽會日前訓練球僮時，特意找來兩名重量級嘉賓：凱特王妃（Kate Middleton）及「網球天王」費達拿（Roger Federer），兩人更在網球場上「過招」。



今月11日完結的法網，曾因有球手不慎打中球僮被取消資格的事件而引起軒然大波。不知道是否害怕重蹈法網覆轍，溫網官方事前加緊認真訓練球僮的有關動作和規定等，還請來凱特王妃及贏過這項賽事最多次數的費達拿一同參加。

凱特王妃及費達拿今次被邀請前來體驗球僮工作。（Getty Images）

在接受相關訓練前，費達拿禮貌地邀請凱特王妃在球場上「過招」，凱特王妃打得有板有眼，更在雙打時，從費達拿手中取得一分。該名已退役的瑞士球手回頭目送網球飛走後，笑着說「我認為在界內，打得很好。」

然後兩人開始接受球僮訓練，包括將皮球以滾地方式傳遞、以手勢發出訊息、以及如何正確地在底線以彈地方式將網球扔給球手等等。費達拿出道前，曾在家鄉瑞士巴塞爾擔任過球僮，這名去年退休的網壇傳奇似乎十分享受，並表示「這是正確的練習，我印象真的很深刻。我在9歲還是10歲的時候曾在巴塞爾做過球僮，我總是說：『你做過一次球僮後，永遠都會是球僮。』」

其中一次凱特王妃出手，非常精準地將球接住，不過旁邊的費達拿卻說：「這在澳網沒問題，但溫布頓不允許球僮出手接球。」凱特王妃旁邊的球僮亦開口表示「一般的做法是等待它彈到牆後再接」，不過她也說凱特王妃「接得很好」。

費達拿和凱特王妃一同練習滾球。（Getty Images）

凱特王妃近年經常在溫網負責頒獎，今次體驗球僮訓練後，也對這些一起努力的小童表示敬佩，「看到他們用大量時間去練習，以確保溫網的賽事能順利進行，能在幕後看到這一切讓我感到不可思議。」

凱特王紀（白衫）專心地參與球僮訓練。（Getty Images）

她續稱讚溫網以專業的球僮而聞名，「通過這些紀律和一切所學到的東西，你將能以此滲透到生活的很多方面，例如自信等等，而且能夠在球場上參與比賽其中，也是值得自豪的一個重要時刻。」

費達拿、凱特王妃與一眾球僮及訓練人員大合照。（溫網官網）

今屆溫網將在香港時間周一（26日）下午6時開始，祖高域（Novak Djokovic）為今屆衛冕冠軍，要是成功再下一城，將能追平費達拿在溫網創下的8次冠軍紀錄。