英超熱話｜蒙特一片證有能力繼承傳奇號碼　盤點歷年曼聯7號仔

曼聯今夏首個收購，從車路士簽入美臣蒙特，他更驚喜地接過傳奇的7號球衣。紅魔鬼兩代「7號仔」代表人物碧咸與C朗拿度罰球同樣有一手，原來美臣蒙特小時候也展示過自己的罰球能力。



美臣蒙特成為曼聯今夏第一簽。（Getty Images）

當C朗拿度離開曼聯後，7號球衣懸空半季，外界推測誰是7號球衣的新主人，阿根廷新星加拿祖（Alejandro Garnacho）是人選之一。美臣蒙特日前官宣加盟曼聯，想不到這名車路士青訓「爆冷」接過7號球衣。

曼聯7號球衣甚有份量，以往名將簡東拿﹑碧咸及C朗拿度也是7號球衣的主人。不過近10多年的曼聯「7號仔」似乎「無運行」居多，奧雲﹑迪馬利亞﹑山齊士﹑迪比、卡雲尼以至C朗第二度效力，大都黯然收場，不知道蒙特能否扭轉這個厄運。

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翻查美臣蒙特職業生涯的球衣號碼，多數也是穿上19號，無論在車路士或外借維迪斯同樣是19號，外借打比郡時曾穿8號球衣，而19號在曼聯已是華拉尼的號碼，蒙特只好「轉冧巴」。他在車路士青年軍時，在2016/17球季亦曾經成為車路士U23的「7號仔」，而在英格蘭國家隊也曾披7號。

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美臣蒙特曾在英格蘭國家隊披上7號球衣。（資料圖片／Getty Images）

碧咸與C朗拿度是曼聯的「7號仔」代表人物，他們的罰球能力同樣優秀。當曼聯公布蒙特是7號後，不少球迷找回一條蒙特小時候的短片，原來早在他年少時已展示罰球能力。片中的蒙特一臉稚氣，加上一頭長髮，他說：「我嘗試以C朗拿度的方式射罰球，踢向皮球的『波針位』，然後就旋轉，就是這樣，球門上角入網！」

蒙特一射彎過人牆，直飛死角破網，當年年紀輕輕的他已有出色的技術，似乎他繼承這件7號球衣也是命中注定。