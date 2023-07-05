美臣蒙特著曼聯傳奇7號　期待坦赫格計劃　獲讚為世界級球員

曼聯今日（5日）透過官網宣布，英格蘭中場與美臣蒙特（Mason Mount）簽約到2028年，並附加一年續約選項。將會穿上7號球衣的美臣蒙特表示，與領隊坦赫格討論過球隊的計劃，對未來的球季充滿期待。

曼聯足球總監梅圖大讚24歲的美臣蒙特是一位世界級球員，擅長閱讀球賽、理解及執行戰術，可以幫助身邊隊友提升表現。



美臣蒙特穿上7號球衣。（Twitter）

美臣蒙特離開效力18年的車路士，今夏轉投曼聯，他說：「離開一間你成長的球會，從來不是一件容易的事，但曼聯為我職業生涯的新一頁帶來興奮的挑戰。跟曼聯比賽過，我清楚這支球隊的陣容多麼強大，我急不及待想成為這支球隊的一分子，為贏取重要錦標而奮鬥。」

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美臣蒙特本身與車路士的合約尚餘一年，最後曼聯開出基本轉會費5500萬鎊加上500萬鎊附加條款，說服車路士放人。

美臣蒙特穿上曼聯球衣。（Instagram）

這位英格蘭國腳中場表示：「人人都見到，這間球會在坦赫格的帶領下取得重大進步。與領隊見過面，討論過他的計劃後，我期待即將來到的球季，準備好在這裏加把勁努力。」

他續說：「我有雄心壯志，清楚贏得重要錦標的美妙，也知道付出怎樣的代價才能達成。我會全力以赴，希望再在曼聯體驗這種感受。」

美臣蒙特將會穿上在曼聯極具代表性的7號球衣，這個號碼曾屬於佐治貝斯、笠臣、簡東拿、碧咸及C朗拿度等球星。

曼聯官網稱，美臣蒙特踢車路士U23及英格蘭時穿過7號球衣，而這會是他在成人球會級賽事第一次穿7號。過去5年效力車路士時，他穿的是19號球衣。他上次穿7號是20/21球季為英格蘭踢國際賽。

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曼聯足球總監梅圖表示：「美臣是一位非常聰明的球員，技術優秀，將大大加強我們的陣容。我們已經欣賞他的才華一段長時間，所以很高興他選擇奧脫福為他職業生涯的下一站。他的風格及特質非常適合這支球隊，我們相信在坦赫格及教練團隊麾下，他的能力可以再進步。」

「美臣本身是一位世界級球員，透過他閱讀球賽及戰術的能力，還可以提升身邊隊友。他加入曼聯的強烈意願，還有他對成功的渴望，令我們留下深刻印象，我們正在努力在下季以至未來提升表現水平。」