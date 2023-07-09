U21歐國盃｜英格蘭門神查福特農民出身　續約後最想「買雪糕」

英格蘭20歲門將查福特（James Trafford）在U21歐洲國家盃決賽中，在補時階段連救十二碼及對手射門，助「幼獅」以1：0擊敗西班牙封王，不僅一搔39年之癢，更創下賽事不失球紀錄（6戰全部不失球）。

查福特因此一夕爆紅，賽後一句「早知會救到十二碼」也引來熱議討論，事實上他對自己的信心從未動搖，隊友對他也是喜愛有加。



查福特出生於2002年10月，他生於英格蘭西北部的金巴倫郡，由於家中務農，他小時候要「邊學越位、邊學駕駛拖拉機」。

現年20歲的他身高1.92米，作為門將的條件可說相當不俗，然而他小時候其實曾出任外場球員，他在小學時曾出任中場或前鋒，只是一次偶然下球隊欠缺一位門將，他就決定拿父親放在車上的守門員手套踢門將，到12歲時，本身在卡素利效力的他，便獲曼城簽下。

查福特在12歲時獲曼城簽下。（Instagram@jamestrafford）

兩年前外借到英甲的阿克寧頓，他此前接受保頓球會訪問時曾展示自己的信心：「由我開始踢成年賽事、效力阿克寧頓開始，我已對人說我有一天會代表英格蘭、為曼城上陣。」雖然即將離開曼城，但他在U21歐國盃的表現，令他獲傳媒捧為「未來英格蘭一號門將」。

在農夫家庭出身，除了要學越位還要學開拖拉機，是個相當平凡的男孩——他在12歲時獲曼城青年軍由卡素爾簽下，在「藍月亮」一直踢到上U23梯隊，去年還與曼城簽約到2027年，當時他已道：「我不像某些人，我不需要太多錢去生活，我不會花很多錢的，主要是花在食物之上，雪糕吧——我很愛雪糕，簽了這份新合約，我會買很多雪糕！」

出身農民家庭的查福特曾表示自己不需太多錢。（Instagram@jamestrafford）

當時他也道，自從意識到自己的天份，就開始認真看待、熱愛足球：「若我不愛踢波就不會踢了，到了15、16歲時，我意識到自己有多好，就決定認真踢波。到現在也很喜歡，不然我就會回家跟爸爸一起務農了。」

查福特在助英格蘭奪得U21歐國盃冠軍後道：「今天早上我對所有人都說，我會救出一球十二碼的，我早知自己會救到。真的不難（It was pretty easy really），我對所有朋友都說，我會救到一球（十二碼）。」這樣的說話，也許會讓外界認為他在奪得青年賽事冠軍後便變得自大，但自小與他一起受訓、比賽的隊友卻不是這樣想。

查福特在U21歐國盃6場比賽全部不失球，創下紀錄。（Getty Images）

同為曼城青訓產品的英格蘭U21中場高爾彭馬（Cole Palmer）與查福特自小相識，他認為查福特雖然自信卻不自大：「他知道自己的水平有多高，但他絕不自大，他是個很和善的男孩，他是一個相信着自己的平凡男孩，不會多管閒事。」

彭馬回憶，小時候他已常向查福特說：「你將會成為世界級球員！」然而查福特剛來到曼城青年軍時並沒有人認識他，「當時個個都在想，這孩子是誰？……但他表現真的很好，就算是在操練中，他也很難射穿。很開心現在人人都見到他的表現了。」

彭馬（左）與查福特（右）自小相識、一同在曼城受訓，對好友充滿信心。（Getty Images）

而英格蘭U21的隊友對查福特的評價也一樣高，愛華頓中場占士加拿（James Garner）道：「有這樣一個有自信、高水平的人在身後，就令前方的隊友也充滿自信。他在場外是個安靜的人，但在場上就很敢大聲提場，我們每一次一起比賽，他都做得很好。他還說，他覺得自己已準備好去踢歐聯決賽了，有這種自信的年輕門將很少見呢。」

查福特即將轉投重返英超的般尼，據指高柏尼領軍的般尼已與曼城達成共識，查福特的轉會費由1500萬鎊起跳，最後有機會達到1900萬鎊，不僅會成為般尼史上最高價收購，也會成為英格蘭史上身價第三高的門將，此前曾有不少球迷質疑他是否值得這個價錢，但經過U21歐國盃後，也令人期待他來季若在英超登場，會交出怎樣的表現。