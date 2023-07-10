美國體操前隊醫拿薩獄中被插多刀　性侵逾500女孩刑期長達175年

被美國《紐約時報》形容為「披着人皮的惡魔」、美國體操隊前隊醫拿薩（Larry Nassar）性侵犯超過200位女運動員，受害者人數估計達到500人以上，目前正在佛羅里達州聯邦監獄服刑，美聯社消息指，他在一次衝突中被另一囚犯刺中多刀。



59歲的拿薩被指控過去20多年，曾以協助治療為名性侵達500名女性。（Getty Images）

美聯社引述消息人士報道，事件周日在美國佛羅里達州高度設防監獄Penitentiary Coleman發生，拿薩被另一囚犯刺中胸口及背部，送院後周一情況穩定。

59歲的拿薩在擔任美國體操協會和密歇根州立大學的醫生期間性侵運動員，利用工作職權20多年來性侵犯大量女童和女運動員，由於涉案受害者數量龐大，加上當中包括美國體操女王比拉絲（Simone Biles）以及拉絲曼（Aly Raisman）及馬露妮（McKayla Maroney）在內多位著名體操女將，當時一度震撼全球。2017年他因管有兒童色情物品被判入獄60年，2018年再因性侵犯女運動員，先後被判囚高達175年及125年。

美國體操名將（左起）拉絲曼、比拉絲、馬朗妮和妮高絲，到美國國會作證，指出FBI探員如何在拿薩事件中瀆職。（Getty Images）

單是法官確認的受害者數目已超過200人，並在庭上指明實際受害人遠超此數，估計至少達500人。他最初被送往位於亞利桑拿州圖森（Tucson）市監獄，但一離開單獨囚禁即遇襲，當局唯有將他送往最高度設防的佛羅里達州監獄Penitentiary Coleman。

拿薩魔爪伸向一眾女童多年竟未被揭發，美國多個體育組織均有徇私之嫌，數百名受害人入稟向多個體育組織索償，經過5年法律訴訟，2021年底達成和解協議，賠償3.8億美元（約29.6億港元）。數百名受害者與美國體操協會、美國奧林匹克和殘奧委員會及保險公司達成和解協議，獲3.8億美元（約29.6億港元）賠償。這是美國歷來最大宗性侵和解案之一，代表律師表示會繼續向未及時阻止拿薩惡行的美國聯邦調查局（FBI）、美國體操協會（USAG）和美國奧委會追究責任。

美國體操隊醫性侵案燒至FBI身上 比拉絲與隊友哭訴探員瀆職

美國體操名將（左起）拉絲曼、比拉絲、馬朗妮和妮高絲，到美國國會作證，指出FBI探員如何在拿薩事件中瀆職。（Getty Images）

代表180多名受害人的律師John Manly在聲明中說：「我們戰勝的原因很簡單，是因為受害者的勇氣和堅強。這些勇敢的女性公開談論遭遇，讓更多追夢的孩子免於被迫遭受身心虐待或性侵。」

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代表180多名受害人的律師John Manly指取得勝利是因着受害者的勇氣。（Getty Images）

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