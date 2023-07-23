游泳世錦賽直擊｜何詩蓓領港隊戰女子接力　0.01秒之差破港績

0.01秒，令四名香港泳手鄭莉梅、何詩蓓、譚凱琳及歐鎧淳被寫入香港歷史。然而她們完成世界長池游泳錦標賽女子4X100米自由泳接力初賽，走進採訪區後，仍對自己打破香港紀錄懵然不知，直到記者告知，回過神來，4名女孩才興奮大叫。

01體育記者張倩儀、楊宇翹福岡直擊



游泳世錦賽電視直播 何詩蓓衝牌現暗湧 菲比斯最後紀錄或不保

港隊在早上的4X100米自由泳接力初賽，在第一組出戰，四棒按序為鄭莉梅、何詩蓓、譚凱琳及歐鎧淳，4人最終合力游出3分39.93秒，以0.01秒之差，刷新在2014年仁川亞運創下的舊紀錄（3分39.94秒），9年前創紀錄的泳手中，僅得譚凱琳不在陣，當年出戰的是施幸余。不過港隊總排名第12，無緣進入決賽。

何詩蓓領港隊出戰4X100米接力初賽。（楊宇翹攝）

不過，原來4位泳手對自己破紀錄懵然不知，直至她們賽後走進訪問區、記者告知，她們仍一臉愕然，記者再告訴她們造出的出時間、比原有香港紀錄快0.01秒後，4人才回過神來，興奮大叫。

平靜下來後，何詩蓓解說隊內賽前沒有定下目標時間，更沒有翻查香港紀錄，「有點Shock（震驚），加上自己很久沒有游接力，可以和她們游很開心。」她認為沒有定下目標時間，是因為不想給大家太多壓力：「沒有講定時間，只想看看可以游多快，為亞運做一個演習，讓大家習慣下在大賽游接力的壓力控制。」

何詩蓓（左一）表示，能出戰接力非常開心。（楊宇翹攝）

何詩蓓今屆世錦賽會出戰女子100、200米自由泳，坦言當今場是一個熱身，「我有看看call room（召集室）在哪、大概要走多久。」

有份寫下舊紀錄的歐鎧淳笑言，現時主力背泳的她，今場分段游出55.93秒是「交足功課」：「現在沒有特登練（100自），今天就是團隊需要我游，我就出現。」期望之後個人項目100、50米背泳可以有好表現。