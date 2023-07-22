游泳世錦賽電視直播　何詩蓓衝牌現暗湧　菲比斯最後紀錄或不保

世界游泳錦標賽（50米長池）將於7月23日在日本福岡展開，港隊派出3男6女參戰，其中東京奧運兩銀得主何詩蓓（Siobhan）將挑戰首個長池世界冠軍，HOY TV 77台將直播何詩蓓爭標賽事，本文將持續更新免費直播資訊、港隊焦點賽程和成績。



已奪得25米短池世錦賽雙料冠軍（100及200米自由泳）兼刷新200自短池世界紀錄的何詩蓓，傷癒後在去年夏天強勢回歸。她於今年5月曾以7金1銀完成環地中海游泳系列賽，並於上月的意大利羅馬LIX Sette Colli游泳賽，在強項200自游出1分54.77秒封后，這亦是國際泳壇今年第4快時間，可見何詩蓓狀態大勇，有望刷新個人紀錄。

短池雙料世界冠軍何詩蓓將全力衝擊首個長池世界金牌。（資料圖片）

何詩蓓爭「世一」三大勁敵

不過，在競爭激烈的女子200米自由泳世界，奧運兩銀得主何詩蓓挑戰首個長池世界冠軍，仍需面對不少強敵。據著名游泳媒體《SwimSwam》賽前預測，今屆預計會由東京奧運金牌迪梅絲（Ariarne Titmus）奪得冠軍，澳洲19歲泳手奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）與4月刷新世界青年紀錄的加拿大新星麥堅杜殊（Summer Mcintosh）則分列亞、季軍。

在東京奧運200自擊敗何詩蓓奪金的迪梅絲（中），據《SwimSwam》預測將稱霸世錦賽。（Getty Images）

除了迪梅絲外，其19歲隊友奧卡拉瑾亦來勢洶洶。後者在上月澳洲世錦測試賽上，游出1分53.83秒，是國際泳壇今年第一快時間，力壓16歲加拿大新星麥堅杜殊的1分53.91世青紀錄。迪梅絲與何詩蓓則以0.31秒與0.94秒落後奧卡拉瑾，分列第三和第四快。

人物誌︱何詩蓓巴黎奧運最強敵人？ 16歲麥堅杜殊躍身怪物級泳手

2023年女子200米自由泳排名（截至7月21日）



1. 奧卡拉瑾（Mollie O’Callaghan，澳洲） 1分53.83秒

2. 麥堅杜殊（Summer Mcintosh，加拿大） 1分53.91秒*

3. 迪梅絲（Ariarne Titmus，澳洲） 1分54.14秒

4. 何詩蓓（Siobhan Haughey，香港） 1分54.77秒

5. 莉迪姬（Katie Ledecky，美國） 1分54.96秒

*世界青年紀錄



澳洲新星奧嘉拉簡游出今年國際泳壇女子200自第一快時間，是何詩蓓的爭牌勁敵之一。（Getty Images）

年僅16歲的麥堅杜殊在去年長池世錦賽勇奪兩金（200蝶和400混合泳），是今屆多項賽事奪牌大熱。（Getty Images）

池江璃花子抗癌後首戰世錦賽

至於何詩蓓另一主項100米自由泳，除Siobhan外焦點落在日本女飛魚池江璃花子身上，這是她自抗癌後首個世錦賽，作為前100自亞洲紀錄保持者，將力爭刷新個人最佳時間。

相隔6年再戰世錦賽，池江今屆將出戰4個項目，包括50米和100米自由泳，以及50米和100米蝶泳。

東京奧運代表何甄陶是50自香港紀錄保持者。（資料圖片）

菲比斯的最後一個世界紀錄

港隊男子組方面，何甄陶在東京奧運周期成為香港首位以A標直接取得奧運資格的男子泳手，他在4月刷新其50自香港紀錄並順利達A標取得巴黎奧運50米自由泳入場券。保持佳態的他將與香港「蛙王」趙浩俊，以及50背港績保持者劉紹宇力求突破最佳時間。

而今屆男子賽事焦點之一，落在上屆稱霸200和400米個人混合泳的法國泳手馬爾尚（Leon Marchand）身上。這名21歲泳手上屆以4分04.28秒新歐洲紀錄封王，雖與菲比斯的400米混合泳世界紀錄相差1.44秒，仍游出史上第二快時間。馬爾尚被外界「寄予厚望」，可望在今屆打破「水神」保持了15年之久的400混世界紀錄，這更是菲比斯持有的最後一項個人世界紀錄。

馬爾尚成為最有力打破菲比斯最後一個世界紀錄的泳手。（Getty Images）

香港游泳代表隊福岡世錦賽名單及項目



男子：

何甄陶（50自、100自、50蝶）

趙浩俊（100蛙、200蛙）

劉紹宇（50背、100背）



女子：

何詩蓓（100自、200自）

歐鎧淳（50背、100背）

鄭渝（200混合泳、400混合泳）

林凱喬（50蛙、100蛙）

譚凱琳（50自、50蝶）

鄭莉梅（接力項目待定）



以下為港隊焦點日子，賽程將會陸續更新。

重點日程：

7月23日：首個比賽日，何甄陶將在50蝶初賽登場；同日有男、女子4X100自由泳接力初賽（港隊名單待定）

7月24日：歐鎧淳和劉紹宇在100背分途出擊

7月25日：何詩蓓在強項200自登場，力爭入晚上的準決賽77台將延播賽事（23:30-25:30）

7月26日：歐鎧淳和何甄陶分別50背和100自出擊，晚上將上演何詩蓓大有機會晉級的200自決賽，77台將直播Siobhan爭標一刻（18:55-19:30）

7月27日：何詩蓓轉戰100自賽事，力爭晉身晚上8時21分上演的準決賽，77台將延播賽事（23:30-26:30）

7月28日：何甄陶出戰50自初賽力求再推前其香港紀錄；何詩蓓可望在晚上100自決賽登場，力爭今屆個人第二面獎牌，77台將直播Siobhan爭標一刻（18:55-19:30）

7月29日：劉紹宇和林凱喬分別出戰50背和50蛙賽事

7月30日：煞科日，男、女子混合泳4X100米初賽（港隊名單待定）

賽前到澳洲訓練的歐鎧淳力爭推前其50背、100背香港最快時間。（資料圖片）

香港游泳隊消息：