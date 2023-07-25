巴黎奧運｜LVHM史上首度贊助奧運會 Chaumet設計獎牌供應Moet美酒

巴黎奧運將在明年舉行，旗下擁有包括Louis Vuitton、Christian Dior等多個知名品牌的LVMH宣布成為巴黎奧運及殘奧的高級合作夥伴（Premium Partner），並公布部份合作內容。



LVMH破天荒成為奧運會的贊助商，《財富》指贊助費用達1.66億美元，LVMH亦公布部份合作細節，稱「作為奢華時尚世界的領袖，LVMH會透過其創意和工匠精神，在2024巴黎奧運及殘奧的難忘時刻當中，扮演關鍵角色。」

LVMH破天荒贊助巴黎奧運及殘奧。（路透社）

最惹人注目的合作環節，無疑是獎牌的製作，LVHM宣布巴黎奧運及殘奧的獎牌會由高級珠寶品牌Chaumet設計及製作，而名酒品牌Moët Hennessy亦會在款待區提供葡萄酒及蒸餾酒。在傳遞聖火的儀式期間，連鎖化妝品店Sephora會沿路線舉辦活動。

馬爾尚（左）在世界游泳錦標賽打破菲比爾（右）的最後一項世界紀錄。（Getty Images）

LVMH同時寫道，由現在起到奧運開幕禮期間，Louis Vuitton、Dior和Berluti三個品牌「會以不同的形式參與其中」。對於贊助運動員，LVMH亦點名炙手可熱的法國泳手馬爾尚（Léon Marchand），他剛於世界游泳錦標賽打破「水神」菲比斯最後一項保持的世界紀錄，LVMH寫道：「LVMH會為指定運動員提供直接支持，第一位是泳手馬爾尚，他在21歲已奪得3個世界冠軍，同時是400米混合泳的世界紀錄保持者，也是法國奧運代表團的一大獎牌希望。」

Mathieu Lehanneur公布巴黎奧運的火炬設計。（路透社）

另外，巴黎奧運周二（25日）也在記招上公布火炬的設計，火炬由法國設計師Mathieu Lehanneur所作，他表示作品揉合了巴黎奧運的三大主題——平等、水與和平，「火炬會映照我們對巴黎奧運的願景，並展現出強烈的藝術感及設計意念。」