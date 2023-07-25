杭州亞運｜曹星如被一席話擊中重燃信心　聶芷彥夾亞洲第三出戰

杭州亞運延至2023年舉行，今天的中國香港代表團授旗典禮上，久未露面的曹星如（Rex）穿上白色港隊服亮相，他將參加生涯首個亞運會，是香港拳擊隊唯一代表。

轉戰業餘拳擊後成績未如預期，他坦言最近被一席話「擊中」而重燃信心，必先要相信自己，才能擊出有力量的拳。



曹星如久未出席大型公開活動，傳媒甫「發現」他便蜂擁而至。一貫憨厚的他笑言：「好緊張，剛剛受訪都口窒窒。」

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曹星如將出戰杭州亞運，是香港拳擊唯一代表。（廖雁雄攝）

36歲的曹星如將首度出戰亞運會，轉戰業餘拳壇後，他曾在2020年出戰東京奧運亞洲及大洋洲區資格賽，失落資格後因世界遺材賽於疫情下取消，錯過代表香港出戰奧運的夢想。如今再披上港隊戰衣，踏上亞運擂台，星如坦言期待，亦深信衝擊獎牌有難度：「始終是第一個亞運，但也因背負港隊而有無形壓力，希望能化成動力，運用到技術最為優先。」

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曹星如將首戰亞運。（Olympic Channel）

這數年間，曹星如先後出戰全運會、世錦賽，並在去年7月出戰IBA國際拳擊錦標賽科威特站奪得銅牌，是他轉戰業餘後的首面國際賽獎牌。然而，屢敗屢戰背後，他其實一直欠缺信心，也在擂台上展露了這個缺點。

「我慣常進攻和防守分開打，好少將進攻和防守結合，這是需要改進的地方。」他續說：「以往因為對業餘拳擊不太純熟，出拳亦信心不足，反而狀態更加差，最近聽到一些話而想法有點改變，抱着不同心態去訓練，整個狀態都推高很多。」

看他說得隱晦，不禁直問是受什麼話啟發，他笑說：「可能同一番說話之前好多人講過，但在剛剛好的時機聽到就被『擊中』，開到那道門。」

讓曹星如重拾信心、在對的時機出現的一番話是：「如果你想去到獎牌位置，

就要覺得自己有這個水平，要進取而不是猶豫。」他續說：「要有信心自己做得到，出直拳的力量都會不同。」

他透露目前會留港與不同拳手實戰訓練，調整和改善技術，看8月末能否安排到內地為亞運備戰。

聶芷彥將參加生涯首屆亞運，笑言感期待惟不會以獎牌為目標，力爭最高名次。（葉詩敏攝）

公開水域聶芷彥首戰亞運

近日從游泳世錦賽返港的聶芷彥，將首度出戰亞運會。她在世錦賽公開水域女子10公里賽事，以2小時7分6.30秒完賽，在亞洲選手中名列第3，總排名第29。這名23歲女將卻對該主項表現不太滿意：「今次世錦表現不太滿意，因為與中日選手仍有一段距離，所以對亞運有少少擔心，後面亞洲選手也追得我好近，也有一定壓力。」

她指游海變數很大，「不會定獎牌目標，盡量爭取更高名次」。她亦會出戰泳池項目1500米自由泳，「希望能夠刷新個人最佳時間（約17分06秒），想游入16分50秒內。因為公開水域的強手，不少人在1500自都是約16分40秒，如果我游到好時間，對我公開水域亦添信心」。