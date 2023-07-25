杭州亞運2023︱港隊授旗典禮公布獎金加碼　跳馬王子石偉雄或缺陣

杭州亞運會延期一年至2023年，將於下月23日揭幕，香港代表團今日（25日）在九龍公園體育館舉行授旗典禮。好消息是獎牌獎金加碼，個人項目金牌得主將獲「賽馬會優秀運動員計劃」的100萬港元獎金。



港隊今屆派出歷來最大規模的930人代表團（包括681位運動員）出戰，參與40個體育項目，然而並非所有參賽運動員都有出席授旗典禮，如劍擊、游泳隊正在外地參與世錦賽，單車隊則在內地集訓。

港協暨奧委會副會長、杭洲亞運香港代表團團長霍啟剛在署理行政長官陳國基手上接過特區區旗，現場數百名運動員則揮動手上的小型區旗，場面墟冚。

港隊亞運代表團今日舉行授旗儀式。（廖雁雄攝）

霍啟剛表示，港隊今屆除了坐擁「人數優勢」，也具備「主場優勢」，「（亞運）在自己國家舉辦，對上一次已是13年前（2010年廣州亞運），相信當地市民也會支持港隊。」

李慧詩退役石偉雄或缺席 霍啟剛仍有信心

港隊上屆取得8金18銀20銅，惟當時兩金得主李慧詩已退役，已經連續兩屆在跳馬項目摘金的石偉雄，則不在大會派發予傳媒的參賽名單之上。

石偉雄去屆衛冕亞運男子跳馬，本有機會挑戰第三度成為亞運冠軍。（資料圖片／鄭子峰攝）

霍啟剛解釋，因今屆世界體操錦標賽於9月30至10月8日舉行，與亞運「撞期」（亞運體操項目賽期為9月24至29日），「（體操）總會有各種考慮，會留待他們決定」。香港體操隊總教練熊松良指，現有名單非最終定案，一切會交由石偉雄自己決定，「會尊重他的個人想法」。

縱然如此，霍啟剛仍有信心港隊的總獎牌數目可超過上屆，「游泳運動員如何詩蓓在國際賽成績非常好，女子接力隊最近也打破香港紀錄，劉慕裳亦在亞錦賽奪金，港隊在劍擊、乒乓球及羽毛球上均有優勢，對衝擊獎牌十分樂觀。」

霍啟剛仍有信心港隊的總獎牌數目可超越上屆。（廖雁雄攝）

開幕禮持旗手待定

另外，香港賽馬會宣布贊助香港體育學院，推出為期3年的「賽馬會優秀運動員計劃」，以現金獎勵亞運、亞殘運、奧運、殘奧、世大運、全運會、全殘運等獲獎運動員。以今屆杭州亞運為例，個人及團體項目金牌得主分別獲100萬及200萬；銀牌為50萬及100萬；銅牌則是10萬及20萬，金額比上屆增加25%。

賽馬會為今屆亞運獎牌得主「加碼」獎金。（廖雁雄攝）

港隊上屆由「劍后」江旻憓擔任開幕禮持旗手，惟霍啟剛稱港協暨奧委會暫未能公布今屆人選，他表示有多名運動員都在考慮之列，是幸福的煩惱，「視乎運動員抵埗時間及比賽賽程，因為（擔任持旗手）對比賽有一定影響，希望人選在開幕日已到達當地，翌日又不需要比賽。我們會在可行的運動員中，考慮他們的成績及經驗去決定。」