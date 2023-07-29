世大運｜許得恩奪港隊今屆第一金　劉子龍南拳摘銀

香港運動員在七月分途出擊，除了何詩蓓率領泳隊出戰世界長池游泳錦標賽，香港隊代表團亦已在成都角逐世界大學生運動會，武術雙雄許得恩及劉子龍今早攜手揚威，前者於太極劍勇奪港隊今屆第一金，劉子龍則於南拳奪得銀牌。

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許得恩在12名選手中最後一個出場，獲得9.726分奪得冠軍。因為疫情而久違的大賽感覺，令他心情緊張，「5點起身」，但與觀眾的互動令他感覺現場氣氛良好，「希望大家看比賽之餘，亦能感受我們的努力和喜悅，特別是作為一個運動員、表演者那種開心滿足的感覺」。

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【世大運】許得恩憑太極劍奪港隊今屆第一金。（中國香港大專體育協會提供）

許得恩明天還有太極拳賽事，問他有什麼需要把握今晚改善，他說「要夠瞓，真係要夠瞓」，再笑了幾聲，「香港人成日唔夠瞓」，續說：「各方面仍需努力，包括在賽場上所有的感覺，或者我對自身、熱身的情況，上場的一舉一動，我希望做得更加好。」

【世大運】劉子龍憑南拳奪得銀牌。（中國香港大專體育協會提供）

近屆世大運香港隊成績

2023 武術男子太極劍金牌（許得恩）、武術男子南拳銀牌（劉子龍）

2019 網球女單銅牌（張瑋桓）、網球女雙銅牌（張瑋桓/伍曼瑩）

2017 游泳女子100米自由泳金牌（何詩蓓）、游泳女子200米自由泳金牌（何詩蓓）、網球男子雙打銅牌（楊柏朗/黃俊鏗）、武術女子太極拳太極劍銅牌（莫宛螢）

2015 游泳女子50米背泳銀牌（歐鎧淳）

2011 田徑男子4×100米接力銅牌（何文樂、黎振浩、梁祺浩、葉紹強）、劍擊女子佩劍個人銅牌（歐陽慧欣）、體操女子跳馬銅牌（黃曉盈）

