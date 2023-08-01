劍擊世錦賽．蔡俊彥｜帶病譜下香港歷史　是個人成長更是團體力量

劍擊世界錦標賽，香港隊在個人賽未能連續三屆奪得獎牌，以為今屆要空手而回之際，在難度更高的團體賽，香港男子花劍隊卻摘下一面銅牌，成為香港劍擊的第一面世錦賽團體獎牌。

更驚喜的是，由8強到季軍戰，被提起得最多的名字是「蔡俊彥」——8強時面對應屆個人賽世界冠軍馬連尼，他絕地搶得13分助港隊反勝；季軍戰對美國，失分後又及時力追狂搶10分，閃閃發亮；Youtube直播留言欄堪稱「洗板式」：「Ryan好多意想不到嘅打法」、「Ryan好劍」、「Ryan上晒身」……

比賽結束後3小時，手機另一端傳來蔡俊彥的聲音，第一句便如他的打法一樣令人意想不到：「我病咗呀！」



世錦賽男花團體賽8強，香港的對手意大利不僅有主場優勢、也是衛冕隊伍，而且陣中劍手平均都比港隊強：應屆個人賽冠軍馬連尼、世界排名第9的Flippo Macchi、2016年奧運金牌及2021年奧運銀牌格羅素，還有「老大哥」、前世界冠軍科高尼。港隊早段曾領先，但很快便被逆轉。

劍擊世錦賽男子花劍團體賽8強，香港擊敗意大利，蔡俊彥對馬連尼這一節最為關鍵。（FIE）

到尾二一輪交鋒，蔡俊彥接手時，港隊已落後27：35，8分差距，他面前的是馬連尼，但蔡俊彥沒有多想，一分一分追，不經不覺追回7分，偏偏比分已來到34：39的絕境，對手再取一分，蔡俊彥便要「交棒」給「守尾門」的張家朗。然而他竟一口氣連搶6分，13：4的一局令港隊以40：39進入最後一輪，張家朗也不負眾望，打出5：1乾淨俐落地以45：40取勝。

港隊獲勝一刻，蔡俊彥高高躍起「飛」入鏡頭，在畫面中斜線飛快跑過；哪怕之後現場衝突稍有混亂，四周的人你一言我一語，「嗰陣我好開心！」

擊敗意大利一刻，港隊將帥都非常激動。（香港劍擊總會）

感冒困擾多時影響聽覺 從個人賽失利煉出團體意志

哪想到蔡俊彥原來不是以最佳狀態應戰——早在世錦賽前赴西班牙集訓時他已患感冒，來到米蘭比賽，病魔也一直沒離開，「好易攰，一邊耳仔聽唔到嘢，意志力也容易下降，遇上硬淨的對手就會心急。」他在個人賽16強不敵美國的Nick Itkin，早早止步，卻在個人賽時適應了這種不適，「習慣之後，來到團體賽就懂得如何調整。」

蔡俊彥（左）在季軍戰曾失利，但很快便調整過來，再次助港隊反先。（FIE）

「蔡頭」也沒說錯，季軍戰鬥美國，率先上陣的他一下子以0：5輸給世界排名第1的陳海翔，擔心他體力不繼之際，他卻在再上陣時以10：3「解決」了孟凱睿，將港隊由落後5分的劣勢又一下子變回20：18的領先。就如8強對意大利時，他為港隊築起反勝的舞台一樣，他取得這10分、港隊領先之後，每一位上陣的隊友都盡取5分、擊敗對手，最終以45：31拿下銅牌、寫下歷史。

「好開心、好感動，其實我們隊一直在樽頸，」尤其早前在亞錦賽4強不敵韓國，更令港隊一度在奧運資格排名上落後，面臨未能出戰巴黎奧運的危機，「但我們在絕境中站起來了。」

團體賽4名香港劍手的角色都非常關鍵，缺一不可。（FIE）

意大利和美國一向像高牆，難以擊破，蔡俊彥坦言世錦賽前會覺得贏到其中一隊，已是了不起的戰果，「冇諗過咁夢幻，仲要係意大利主場，仲要係世錦賽！」最夢幻的，是難得全隊4人發揮都出色，Ryan坦言：「好多時團體賽，未必每位劍手都發揮到，很多時都是其中兩個人打得好而贏……」

整體發揮佳挫強敵 「我很為隊友們驕傲」

團體賽時發揮參差的例子很常見，就如今年2月世界盃開羅站，同樣是8強、對手同是意大利，當時上陣的同樣是蔡俊彥、張家朗和楊子加，吳諾弘也曾後備登場；蔡俊彥當時也曾對馬連尼打出一段13：4，助本來落後7：15的港隊反先至20：19。一切像如出一徹，不同的是，當時隊友發揮各有起伏，無以為繼之下，最終以41：45落敗。

香港男子花劍隊在世界錦標賽創下歷史，左起：楊子加、張家朗、梁千雨、蔡俊彥。（FIE）

「今日大家都表現得好好，大家都無條件相信大家，即使過程中有隊友打得不如意，大家也不會覺得就此結束……其實奧運之後，我們隊內氣氛一直都非常好，大家支持大家，很多良好的溝通。」Ryan聲音中病意全消，「今天大家都發揮得好好，我很為隊友們驕傲！」

談到個人，蔡俊彥的世界排名近一年下滑不少，由曾經穩定位居世界前10名，到現在最新排名第23，在國際賽也失去前16位的種子優待。不過，他坦言自己今年個人賽成績不理想、仍在樽頸之中，但卻在團體賽中肯定了自己，「論個人實力，我未必是世界頂級；但團體賽的話，我覺得自己是世界頂級的，過往我也試過好多次在團體賽中做到連搶多分，也許是因為團體賽有隊友分擔壓力，所以發揮更好，希望我能帶着這心態去打個人賽，能成為世界頂級的劍手。」

將在團體賽的表現帶回個人賽，是蔡俊彥未來的課題。（FIE）

其實在2021年的東京奧運，香港男花劍手當中，只得當時世界排名最高的蔡俊彥本身已鎖定了個人賽資格，但港隊其後驚喜地獲得團體賽資格，最終張家朗、張小倫和吳諾弘都因此能參賽，最終誕生張家朗的男花金牌。蔡俊彥當時無緣獎牌，之後表現起伏，也曾跌落低谷，但如他口中的「輾轉反側很多次」之後，大男孩也開始感悟人生。

「現在我的心理調整得比以前快了，以前一打得不好，可能會頹一、兩星期，會心酸、覺得練嚟做乜？但現在一、兩日便調整過來。始終長大了，經歷咁多，知道有起跌是正常的，再勁的劍手都會。」

這次世錦賽團體獎牌，對整個花劍隊以至港隊都意義重大。（FIE）

蔡俊彥對劍擊的付出絕對有目共睹，他先後在2月世界盃開羅站及今屆世錦賽團體賽對意大利時，都以13：4擊敗馬連尼，其實一切都不是偶然、「格食格」背後也有鋪排：「其實他好細個時，已經知道有這樣的人物，以前覺得佢好瘦、唔會好勁，但有一次國際賽見到他對香港打得好好，也開始令其他國家的劍手頭痛，當時他17、18歲，我已有研究他，觀看很多他的片段……」付出過的努力不會說謊，也如實反映在結果中，「今次對戰，他對我拿到的分數都是他打得好、應得的，但我也拿到了我應該拿的分數，是自然要做到的結果。」

蔡俊彥帶病打了一面世錦賽團體銅牌回來，此前他一直擔心抗生素副作用影響表現，不敢吃藥，完成比賽之後終於敢專注休養，希望以更好狀態迎接亞運前最後一項賽事——世界大學生運動會，他奪牌翌日便要離開歐洲直飛成都，把握時間適應時差、準備又一輪比賽。「要休息、食藥、多睡覺……如果冇世大運，我都會同朋友去玩下慶祝！」但蔡俊彥眼下有更大目標，「目標係拎個人獎，同埋團體獎牌，再創歷史！」

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