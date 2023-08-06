英國三鐵世界系列賽多人不適　澳洲名將：原來在糞便中游泳

世界三鐵錦標系列賽（World Triathlon Championship Series）在7月29至30日於英國新特蘭舉行分站賽，然而比賽之後，官方證實至少57名曾參加游泳環節的參賽者不適或出現肚瀉等症狀；而一份在賽前3日的水質檢測樣本，更令賽會遭抨擊。



英國《衛報》報道，這場世界錦標系列賽的約2000名參賽者中，有最少57人不適，英國衛生安全機構（UKHSA）則表明，會檢測這批參賽者的樣本，去找出共通點及致病原因。

然而，一個環評機構曾在賽前3日檢測比賽地點Roker Beach的水質，發現大腸桿菌含量達到每100毫升3900，而在世界三鐵聯會的規定中，能舉辦賽事的大腸桿菌含量上限為每100毫升250，意味當時超標達15.6倍，亦比日常結果高39倍。

在三鐵世界錦標系列賽後，不少參賽者不適。（Getty Images）

不過主辦賽事的英國三鐵協會則反駁指，該環評機構的檢測報告在賽後才提出，而且檢測地點並不在比賽途經之處，同時強調英國三鐵協會所作的評測結果，符合舉辦賽事的標準。

澳洲三鐵名將、曾奪2019英聯邦運動會金牌及多面世界系列賽金牌的Jacob Birtwhistle，在Instagram發文狠批：「自比賽後就覺得很不舒服，不過在糞便中游泳後，自然會有這後果吧……」他續寫：「我在個人賽中不舒服，所以決定保留體力去應付接力賽。這場比賽對於兩星期後的巴黎站是有正面結果的，但這一站的游泳環節本來就該取消。」

2019英聯邦運動會金牌Jacob Birtwhistle參賽後亦感不適。

《衛報》指，賽事沿岸一帶一向的污水排放監管一向惹來爭議，長期以來，不少反對聲音都認為政府監管不力；而捲入爭議、負責處理該區污水排放的諾森伯蘭供水有限公司，亦指未有錄到任何有機會影響該區水質的污水排放。