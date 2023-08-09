曼聯U16訪港友賽免費播　76、77台有德國盃｜本周免費體育直播

本星期（07/08-13/08）香港電視台免費體育直播節目，繼續有世大運的賽事及閉幕禮，32台的直播最多及最全面，另外82台亦有直播。

曼聯U16訪港，在周三及周六在旺角大球場踢友賽，32台提供免費直播，香港賽馬會青少年足球發展計劃則會在Facebook及YouTube直播。在周末，76及77台會直播多場德國盃的首圈比賽，有多蒙特、史浩克04等球隊登場。



32台、76、77、82台本周免費體育直播表

**網上直播連結：32台、76台、77台**

07/08（一）

【32台】1455-1900 成都第31屆世界大學生夏季運動會（劍擊）

【82台】1455-1900 第31屆世界大學生運動會 直擊

【32台】1955-2200 成都第31屆世界大學生夏季運動會（排球）

08/08（二）

【32台】1955-2230 成都第31屆世界大學生夏季運動會（閉幕禮）

09/08（三）

【32台】1940-2150 賽馬會青少年足球精英匯（本節目不提供網上直播或重溫）

#「香港賽馬會青少年足球發展計劃」Facebook及 YouTube 網上直播這場友誼賽

11/08（五）

【77台】2355-2600 德國盃足球賽 - 貝森布呂克 對 慕遜加柏

12/08（六）

【76台】0240-0445 德國盃足球賽 - 布倫瑞克 對 史浩克04

【32台】1640-1850 賽馬會青少年足球精英匯（本節目不提供網上直播或重溫）

#「香港賽馬會青少年足球發展計劃」Facebook 及 YouTube網上直播這場友誼賽

【76台】2125-2330 德國盃足球賽 - 肖特緬恩斯 對 多蒙特

【77台】2355-2600 德國盃足球賽 - 比勒費爾德 對 波琴

13/08（日）

【76台】1855-2100 德國盃足球賽 - 紅白艾遜 對 漢堡

*所有節目編排以電視台之最後公布為準

女子足球世界盃Now 630台免費直播

現正舉行的女子足球世界盃雖然沒有在免費電視台直播（了解更多：女子世界盃2023賽程｜免費連結+賽程賽果總覽），但大部分比賽會在Now 630台免費直播，觀眾可以透過網站或應用程式觀看。以下為Now 630台本周女子足球世界盃的免費直播賽程（直播連結：Now630台）：

07/08（一）

1520-1730 FIFA 女子世界盃2023 -十六強 - 英格蘭 對 尼日利亞

1820-2030 FIFA 女子世界盃2023 -十六強 - 澳洲 對 丹麥

08/08（二）

1550-1800 FIFA 女子世界盃2023 -十六強 - 哥倫比亞 對 牙買加

1850-2100 FIFA 女子世界盃2023 -十六強 - 法國 對 摩洛哥

11/08（五）

0850-1100 FIFA 女子世界盃2023 -半準決賽 - 西班牙 對 荷蘭

1520-1730 FIFA 女子世界盃2023 -半準決賽 - 日本 對 瑞典

12/08（六）

1450-1700 FIFA 女子世界盃2023 -半準決賽

1820-2030 FIFA 女子世界盃2023 -半準決賽