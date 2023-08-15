女子世界盃2023賽程|4強西班牙對瑞典直播+免費連結+賽程賽果總覽

撰文：普利森
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女子足球世界盃2023（女足世界盃／女子世界盃）最後4強誕生！隨2011年冠軍日本被瑞典淘汰，今屆賽事肯定會有一支從未奪冠球隊捧盃。
8月15日（周二）首場準決賽先由兩支歐洲勁旅西班牙對瑞典出場，。8月16日（周三）則輪到東道主澳洲大戰應屆「歐洲冠軍」英格蘭。

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女子足球世界盃2023（女足世界盃／女子世界盃）決賽周7月20日至8月20日期間上演，今年為第九屆賽事，由澳洲及新西蘭兩國合辦，參賽隊伍由上屆24隊增至32隊。

Now TV全程直播今屆女子足球世界盃2023全部64場賽事，包括48場分組賽及16場淘汰賽，設有廣東話旁述。大部份賽事於Now630台直播，網頁及應用程式亦可免費收看；部份同時間開賽的賽事則在收費台633台直播，以下為直播時間表及賽果更新。

直播連結：Now630台

女足世界盃2023免費直播賽程

15/08　16:00　（4強）瑞典 對 西班牙

16/08　18:00　（4強）英格蘭 對 澳洲

19/08　16:00　（季軍戰）待定

20/08　18:00　（冠軍戰）待定

設廣東話評述

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女足世界盃2023｜8強賽果

11/08　西班牙 1：1 荷蘭（西班牙加時2：1勝出）
11/08　瑞典 2：1 日本

12/08　澳洲 0：0（0：0，互射12碼澳洲勝7：6）法國
12/08　英格蘭 2：1 哥倫比亞

女足世界盃2023｜16強賽果

05/08　瑞士（A組首名） 1：5 西班牙 （C組次名）
05/08　日本（C組首名） 3：1 挪威（A組次名）

06/08　荷蘭（E組首名） 2：0 南非（G組次名）
06/08　瑞典（G組首名） 0：0（0：0／互射12碼瑞典勝5：4）美國 （E組次名）

07/08　英格蘭（D組首名） 0：0（0：0／互射12碼英格蘭勝4：2） 尼日利亞（B組次名）
07/08　澳洲（B組首名） 2：0 丹麥（D組次名）

08/08　哥倫比亞（H組首名） 1：0 牙買加 （F組次名）
08/08　法國（F組首名）4：0 摩洛哥（H組次名）

女足世界盃2023｜分組賽賽果

A組
20/07　新西蘭1：0挪威
21/07　菲律賓0：2瑞士
25/07　菲律賓1：0新西蘭
25/07　瑞士0：0挪威
30/07　瑞士0：0新西蘭
30/07　挪威6：0菲律賓
（瑞士首名出線／挪威次名出線；新西蘭、菲律賓出局）

B組
20/07　澳洲1：0愛爾蘭
21/07　尼日利亞0：0加拿大
26/07　加拿大1：0愛爾蘭 　
27/07　澳洲2：3尼日利亞
31/07　澳洲4：0加拿大
31/07　尼日利亞0：0愛爾蘭
（澳洲首名出線／尼日利亞次名出線；加拿大、愛爾蘭出局）

C組
21/07　西班牙3：0哥斯達黎加
22/07　贊比亞0：5日本
26/07　日本2：0哥斯達黎加
26/07　西班牙5：0贊比亞
31/07　日本4：0西班牙
31/07　哥斯達黎加1：3贊比亞
（日本首名出線／西班牙次名出線；贊比亞、哥斯達黎加出局）

D組
22/07　英格蘭1：0海地
22/07　中國0：1丹麥
28/07　英格蘭1：0丹麥
28/07　中國1：0海地
01/08　中國1：6英格蘭
01/08　海地0：2丹麥
（英格蘭首名出線／丹麥次名出線；中國、海地出局）

E組
22/07　美國3：0越南
23/07　荷蘭1：0葡萄牙
27/07　美國1：1 荷蘭
27/07　葡萄牙2：0越南
01/08　葡萄牙0：0美國
01/08　越南0：7荷蘭
（荷蘭首名出線／美國次名出線；葡萄牙、越南出局）

F組
23/07　法國0：0牙買加
24/07　巴西4：0巴拿馬
29/07　法國2：1巴西
29/07　巴拿馬0：1牙買加
02/08　巴拿馬3：6法國
02/08　牙買加0：0巴西
（法國首名出線／牙買加次名出線；巴西、巴拿馬出局）

G組
23/07　瑞典2：1南非
24/07　意大利1：0阿根廷
28/07　阿根廷2：2南非
29/07　瑞典5：0意大利
02/08　阿根廷0：2瑞典
02/08　南非3：2意大利
（瑞典首名出線／南非次名出線；意大利、阿根廷出局）

H組
24/07　德國6：0摩洛哥
25/07　哥倫比亞2：0韓國
30/07　韓國0：1摩洛哥
30/07　德國1：2哥倫比亞
03/08　韓國1：1德國
03/08　摩洛哥1：0哥倫比亞
（哥倫比亞首名出線／摩洛哥次名出線；德國、韓國出局）

資料來源：Now
（內容僅供參考，一切以Now Sports公布為準）

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2023女子足球世界盃何時舉行？

今屆女足世界盃2023年7月20日至8月20日舉行。

今屆女足世界盃在哪裏舉行？

2023女足世界盃由澳洲及新西蘭兩國合辦，是女子足球世界盃首次超過一個國家主辦及首度在南半球上演。賽事會在澳洲5個城市、6個球場；新西蘭4個城市、4個球場舉行。

如何收看2023女足世界盃？

香港Now電視630台、網站及應用程度均直播2023女足世界盃全部64場賽事，包括48場分組賽及16場淘汰賽。（詳見：2023女子足球世界盃直播賽程

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