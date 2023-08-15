女子世界盃2023賽程|4強西班牙對瑞典直播+免費連結+賽程賽果總覽

女子足球世界盃2023（女足世界盃／女子世界盃）最後4強誕生！隨2011年冠軍日本被瑞典淘汰，今屆賽事肯定會有一支從未奪冠球隊捧盃。

8月15日（周二）首場準決賽先由兩支歐洲勁旅西班牙對瑞典出場，。8月16日（周三）則輪到東道主澳洲大戰應屆「歐洲冠軍」英格蘭。



女子足球世界盃2023（女足世界盃／女子世界盃）決賽周7月20日至8月20日期間上演，今年為第九屆賽事，由澳洲及新西蘭兩國合辦，參賽隊伍由上屆24隊增至32隊。



Now TV全程直播今屆女子足球世界盃2023全部64場賽事，包括48場分組賽及16場淘汰賽，設有廣東話旁述。大部份賽事於Now630台直播，網頁及應用程式亦可免費收看；部份同時間開賽的賽事則在收費台633台直播，以下為直播時間表及賽果更新。



直播連結：Now630台

女足世界盃2023免費直播賽程

15/08 16:00 （4強）瑞典 對 西班牙



16/08 18:00 （4強）英格蘭 對 澳洲



19/08 16:00 （季軍戰）待定



20/08 18:00 （冠軍戰）待定



設廣東話評述



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女足世界盃2023｜8強賽果

11/08 西班牙 1：1 荷蘭（西班牙加時2：1勝出）

11/08 瑞典 2：1 日本



12/08 澳洲 0：0（0：0，互射12碼澳洲勝7：6）法國

12/08 英格蘭 2：1 哥倫比亞



女足世界盃2023｜16強賽果

05/08 瑞士（A組首名） 1：5 西班牙 （C組次名）

05/08 日本（C組首名） 3：1 挪威（A組次名）



06/08 荷蘭（E組首名） 2：0 南非（G組次名）

06/08 瑞典（G組首名） 0：0（0：0／互射12碼瑞典勝5：4）美國 （E組次名）



07/08 英格蘭（D組首名） 0：0（0：0／互射12碼英格蘭勝4：2） 尼日利亞（B組次名）

07/08 澳洲（B組首名） 2：0 丹麥（D組次名）



08/08 哥倫比亞（H組首名） 1：0 牙買加 （F組次名）

08/08 法國（F組首名）4：0 摩洛哥（H組次名）



女足世界盃2023｜分組賽賽果

A組

20/07 新西蘭1：0挪威

21/07 菲律賓0：2瑞士

25/07 菲律賓1：0新西蘭

25/07 瑞士0：0挪威

30/07 瑞士0：0新西蘭

30/07 挪威6：0菲律賓

（瑞士首名出線／挪威次名出線；新西蘭、菲律賓出局）



B組

20/07 澳洲1：0愛爾蘭

21/07 尼日利亞0：0加拿大

26/07 加拿大1：0愛爾蘭

27/07 澳洲2：3尼日利亞

31/07 澳洲4：0加拿大

31/07 尼日利亞0：0愛爾蘭

（澳洲首名出線／尼日利亞次名出線；加拿大、愛爾蘭出局）



C組

21/07 西班牙3：0哥斯達黎加

22/07 贊比亞0：5日本

26/07 日本2：0哥斯達黎加

26/07 西班牙5：0贊比亞

31/07 日本4：0西班牙

31/07 哥斯達黎加1：3贊比亞

（日本首名出線／西班牙次名出線；贊比亞、哥斯達黎加出局）



D組

22/07 英格蘭1：0海地

22/07 中國0：1丹麥

28/07 英格蘭1：0丹麥

28/07 中國1：0海地

01/08 中國1：6英格蘭

01/08 海地0：2丹麥

（英格蘭首名出線／丹麥次名出線；中國、海地出局）



E組

22/07 美國3：0越南

23/07 荷蘭1：0葡萄牙

27/07 美國1：1 荷蘭

27/07 葡萄牙2：0越南

01/08 葡萄牙0：0美國

01/08 越南0：7荷蘭

（荷蘭首名出線／美國次名出線；葡萄牙、越南出局）



F組

23/07 法國0：0牙買加

24/07 巴西4：0巴拿馬

29/07 法國2：1巴西

29/07 巴拿馬0：1牙買加

02/08 巴拿馬3：6法國

02/08 牙買加0：0巴西

（法國首名出線／牙買加次名出線；巴西、巴拿馬出局）



G組

23/07 瑞典2：1南非

24/07 意大利1：0阿根廷

28/07 阿根廷2：2南非

29/07 瑞典5：0意大利

02/08 阿根廷0：2瑞典

02/08 南非3：2意大利

（瑞典首名出線／南非次名出線；意大利、阿根廷出局）



H組

24/07 德國6：0摩洛哥

25/07 哥倫比亞2：0韓國

30/07 韓國0：1摩洛哥

30/07 德國1：2哥倫比亞

03/08 韓國1：1德國

03/08 摩洛哥1：0哥倫比亞

（哥倫比亞首名出線／摩洛哥次名出線；德國、韓國出局）



資料來源：Now

（內容僅供參考，一切以Now Sports公布為準）

德國球員祖莉白蘭特（Jule Brand）。（Getty Images）