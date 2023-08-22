杭州亞運2023｜香港體操隊名單　石偉雄缺陣　吳翹充黃曉盈領軍

「跳馬王子」石偉雄不角逐杭州亞運，無緣締造亞運三連霸歷史，也令香港體操隊的領軍重任，落在「吊環王」吳翹充身上。

港隊今屆派3男2女出戰，「大師姐」黃曉盈克服傷患過後，繼續為港隊征戰沙場。



男子：

詹文軒、吳家祺、吳翹充

女子：

陳卓琳、黃曉盈



比賽日期

9月24至9月29日



吳翹充。（資料圖片；潘思維攝）

石偉雄在仁川及雅加達連贏兩屆男子跳馬亞運金牌，為香港體操創下歷史，但今屆亞運因與世界體操錦標賽撞期（世錦賽9月30日至10月8日在比利時舉行），石偉雄決定取世錦賽棄亞運，期望在世錦賽爭奪巴黎奧運資格。

「石仔」無緣三連霸，體操隊領軍重任落在吳翹充身上。這名港將原定5年前的雅加達亞運是最後一屆亞運，最終在男子吊環排名「梗頸四」，與獎牌只差一步；他堅持過來再次踏上亞運舞台，而且早前在亞洲錦標賽相隔6年再奪得獎牌，期待他在杭州亞運延續佳績，力爭在男子吊環再創歷史。

關於吳翹充：

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吳翹充在今年的亞錦賽相隔6年再摘獎牌。（Instagram截圖）

石偉雄在杭州亞運力爭跳馬三連冠。（Getty Images）

女子隊方面，「大師姐」黃曉盈即將最後一次出戰亞運會，她希望以高難度動作，力爭獎牌。另一女將陳卓琳早前出戰世大運，練習時失手頸部着地受傷，忍痛退出世大運，但幸好沒有大礙，並向外界派定心丸表示亞運見。

關於黃曉盈及陳卓琳：

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陳卓琳在練習時失手頸部着地受傷。（Instagram）

香港體操隊歷屆亞運獎牌（2金）

2018雅加達亞運

石偉雄 男子跳馬金牌



2014仁川亞運

石偉雄 男子跳馬金牌



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