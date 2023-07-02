陳卓琳・小宇宙｜體操場內外的反差萌　內歛又自帶光芒的二師姐

大宇宙之所以浩瀚，因為每個小宇宙——即是每一個人——都在迸發璀璨耀眼的光芒。

發掘未知的潛能，不就是一次有趣的探索？這個夏天，我們找來12顆香港隊未來之星，來一趟天馬行空的手繪之旅、聊一場可愛直率的真摯對談，每一個習慣、每一件小物，拼湊出獨一無二的他和她，然後，聚合成森羅萬象的神奇宇宙。



陳卓琳（Charlie），21歲，香港體操代表，於2022至23年度全港競技體操公開及新秀比賽分別取得自由操、平衡木及個人全能金牌，是繼「大師姐」黃曉盈外，體操女子隊中的主力。

雖然年僅21歲，加入港隊卻已有11年之久，即使同期的隊友早已退下火線，但她仍然堅持住，可算是港隊的「二師姐」，皆因體操是她的最愛，也是令她自身光芒的來源。



【陳卓琳專訪】香港體操代表陳卓琳。（黃寶瑩攝）

陳卓琳的手繪世界

Charlie執筆後便即寫上「Gymnast」（體操選手），因為體操運動員的身份，對她來說在生命中舉足輕重，再於下方畫了平衡木。近年即使參與多個項目，本地成績也不俗，但平衡木依然是她近幾年最主要的項目。

只要能吃能睡就滿足的Charlie，笑說自己放假如非必要絕不出門，因為平日需要7點半起床，所以能留在家裏睡覺休息是樂事。然後她便直接寫下願景，除了每個女生都希望的「食極唔肥、越來越靚」外，還有期望接下來可以代表香港參加亞運，並取得好成績。

小宇宙專訪系列：與12位香港體壇未來之星對談

【陳卓琳專訪】Charlie比較慢熱安靜。（黃寶瑩攝）

【陳卓琳專訪】換上體操服的Charlie果然是自信十足。（黃寶瑩攝）

陳卓琳的Q&A

關於體操

問：什麼時候開始接觸體操？

答：我從2歲開始接觸體操。

我家在大埔，附近有個體育館，當時我媽媽去看有沒有一些BB班活動可以讓我參加，就看到有一張Poster，一個女生在做體操動作很優美，就希望我試看看這項運動，就一直玩到現在。

小時候（練習）會「盲衝」，即使累都會照頂（做）；但到了中學，就會經常有想偷懶的想法，放學後就會想：「不如回家？不如不去練？」但最後都會去練。

【陳卓琳專訪】難怪她覺得上場的自己自帶光芒。（黃寶瑩攝）

【陳卓琳專訪】體操是她的自信來源。（黃寶瑩攝）

問：什麼時候加入港隊？

答：我在9歲、小五的時候被選入港隊。當時有教練來我練的班上選人，入港隊前再有測試和選拔。不過，當時我年紀很小，沒有太多感受，只覺得在同一場地練習的姐姐、哥哥很厲害，打空翻好勁，自己很羨慕也很想學。

現在的我，在隊內的重點項目是全能，現時是港隊中全能賽成績最好的一個，但仍有進步的空間。希望可以出戰全能賽幫港隊拿到更好的成績。

問：你會怎樣形容現在的港隊？

答：我想，對起比其他運動如田徑、游水、羽毛球等，體操（在香港）未算好普及，場地、教練人手都有限制。近年隊中有重整，多了許多小朋友加入，好希望小朋友們都不要放棄，嘗試在體操方面看看能不能發展得更好。

【陳卓琳專訪】Charlie自小離不開體操。（黃寶瑩攝）

【陳卓琳專訪】雖然同期的隊友大多已退役，但她仍然堅持住。（黃寶瑩攝）

問：誰是你的學習對象？

答：Angel（黃曉瑩）是我的學習對象，也是一個很好的Training partner（練習伙伴）。近幾年，和我同期的運動員都退役了，現在練習、集訓和比賽都是我和Angel一起，雖然她比我年長，但因為有很豐富的經驗，和她一起練習可以學到很多事，同時也很欣賞她依然堅持。

問：最難忘的比賽經驗？

答：有兩個「最難忘」。第一個是去年6月參加的亞洲錦標賽，這是港隊第一次派運動員出戰團體賽，但自己比賽前的狀態因病而不是太好，更在前一天試場地時韌帶撕裂受傷無法參與團體賽，自己很不開心，所以相當難忘。

另一個，就是剛剛完成的幾站世界盃，第一場做得很不好，第二場完成了人生中最好的平衡木套路，所有動作基本上站穩，也很表現到自己的動作，所以也好難忘。

問：21歲，對你來說有沒有特別意義？

答：近幾年長大了一點，思想更成熟，踏入2字頭後，好像學會了更多關於人際關係、社會、工作等的事，好像是新的學習。在隊上，21歲的我已經算是師姐，因為已經多了很多Junior、小朋友和我們一起練。

【陳卓琳專訪】Charlie希望可以代表香港出戰亞運。（黃寶瑩攝）

問：接下來的目標？

答：體操方面，我想在世界挑戰盃、亞洲錦標賽和世大運都可以得到好成績，也希望可以代表香港參加亞運。我現在還是大學生，正在讀放射治療，下年將會升Year 4（四年級），好想平衡到讀書和練習。

希望自己可以更加Social（擅於交際）一點，因為我本來不是一個愛Social，更是易尷尬的人，所以希望可以做好一點。

【陳卓琳專訪】全能賽的好成績，讓Charlie的信心百倍。（黃寶瑩攝）

關於自己

問：你眼中的自己？

答：我喜歡獨處，也不太會主動和人說話，大多是其他人打開話匣子。可是，只要上場，我就像會有第二人格出現，因為場上的我會有一份發自內心的自信，堅定的眼神。感覺自己是比賽型運動員，每次比賽都會特別興奮，站出來想像自己是自帶光芒，和日常生活中的我，例如與朋友、同學的相處會有一個很大的落差。

【陳卓琳專訪】私下Charlie是一個安靜的小女生。（黃寶瑩攝）

問：最喜歡的顏色？

答：我最喜歡的顏色是藍色，因為是Cool Tone（冷色調），夏天穿藍色也好看，另外我自己最喜歡、陪我作戰多年的體操衣，也是藍色的。

問：你最天馬行空的夢想是？

答：我最想與愛的人和小狗一齊環遊世界。

問：藍天、沙灘、星星和海，你最想捉緊的是？

答：我最想捉緊的是星星，因為晚上的星星很美，一點一點，海、沙灘都是隨手可碰的事物，但星星很遙遠。感覺上是要很強才可以捉得住，所以我想試。

【陳卓琳專訪】雖然被動，但食物是拉近距離的好工具。（黃寶瑩攝）

問：最想去那一個地方？

最想去瑞士，平日在網上看照片和影片，真得覺得這個地方很美，有火車環繞住山走，感覺很夢幻，雖然物價好高。

問：有沒有想過選擇在另一個地方生活？

我暫時沒有這個想法，即使我常常出外比賽，見識過不同的地方，但香港仍然是最好、最適合我的地方。我很喜歡吃東方食物，香港有來自不同地方、風味的食物，才可以隨時有「好嘢食」。