游泳｜17歲新蛙王麥世霆與巴黎奧運的距離　以晝夜交替的努力填滿

年僅17歲的麥世霆（Adam），去年在世界青年游泳錦標賽200米蛙泳勇奪銅牌，成為繼2013年何詩蓓後的第二名獎牌泳手。這名泳壇新星下月將出戰兩大賽事——世青賽和杭州亞運，並以巴黎奧運達標時間為目標。



麥世霆就讀聖若瑟書院，去年嶄露頭角，先在世青賽摘下200蛙銅牌，是港隊史上首名奪得世青獎牌的男泳手；一個多月後的短池世界盃多倫多站，他一日內兩度刷新香港紀錄，令人眼前一亮。

他今日（19日）於維多利亞公園游泳池出戰香港公開賽，於主項200蛙初賽游出2分19.22秒，與港隊隊友衛恆恩（Peter Harry Whittington）雙雙躋身決賽；另一「蛙王」趙浩俊則未有參賽。麥世霆透露，過去周三方由昆明高原集訓回港，需要時間適應，因而未有在今個賽事定下目標時間。

麥世霆月初踏入17歲，他期待出戰巴黎奧運。（林靄怡攝）

24天的高原訓練，麥世霆坦言希望調整後改善轉身、水底動作弱點。他將在下月初遠赴以色列再戰世青賽，去屆奪得銅牌的他以突破時間為目標，「今年更多不同國家泳手參加，競爭較大，希望達到奧運A標或B標，因為仍在達標時間範圍內，都想以此為目標。」

同樣隨隊到昆明訓練的張心悅（Cindy），今年4月游出200米背泳奧運A標，麥世霆坦言同齡的Cindy能達標，也是一支強心針，「一齊練水也會盡量跟住她游」。

張心悅在主項200背取得巴黎奧運入場券，笑言壓力減輕不少。（林靄怡攝）

由「學界蛙王」躍升至世青第三，麥世霆依舊只求突破個人最佳的2分11.89秒。他與港隊另一名Adam（Adam Chillingworth，趙浩俊）在200蛙鬥得激烈，二人先後在該項目衝破對方的香港長、短池紀錄，現時兩個紀錄均由趙浩俊持有。對於「香港蛙王」名銜，又或是追趕勁敵趙浩俊，仍一臉稚氣的麥世霆說：「沒有說要競爭、超越，大家一齊練水，看能不能在亞運游到A、B標，一齊去奧運。」

衛恆恩將出戰個人首屆亞運會。（林靄怡攝）

對於達奧運標，麥世霆靦腆笑說「A同B（標）都得」。個人最佳時間與奧運A標（2分09.68秒）相差2.18秒，B標則相差1.56秒，這名新星的靦腆笑容背後，卻非因為自認不可能，「（A標）要快多2秒左右，可能衝B標就差不多，除開4個50米分段都是0.5秒左右，但這4個0.5是很難，要再下苦功」，他認為需改善速度和耐力，「始終我年紀較小，力量不夠，這方面要加強」。

麥世霆深知世青銅牌只是開始，奧運才是最高殿堂，「挑戰會愈來愈大，因為進步是需要時間積累，距離奧運標一年不足，要再着緊一點」。世青賽將是杭州亞運前最後一擊，首度出戰亞運的他說：「心情都輕鬆，因為去年嘗試爭取亞運但未能成功，疫情延期了一年，今年進步了少少，所以去到。」

「進步少少」，在0.01秒定勝負的殘酷世界，謙遜背後埋藏着累積的努力和晝夜交替的付出。