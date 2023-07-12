張心悅・小宇宙｜靦腆的高冷小美人魚　比預想實現得快的奧運夢想

大宇宙之所以浩瀚，因為每個小宇宙——即是每一個人——都在迸發璀璨耀眼的光芒。

發掘未知的潛能，不就是一次有趣的探索？這個夏天，我們找來12顆香港隊未來之星，來一趟天馬行空的手繪之旅、聊一場可愛直率的真摯對談，每一個習慣、每一件小物，拼湊出獨一無二的他和她，然後，聚合成森羅萬象的神奇宇宙。



張心悅（Cindy），16歲，香港游泳代表，100米及200米背泳青年紀錄保持者。

今年4月，她一鳴驚人——游出比個人最佳時間快約4秒的佳績，以2分10.35秒達奧運200米背泳A標，成為繼何詩蓓後第二位奪得巴黎奧運入場券的香港泳手。

披起港隊泳衣僅一年多即實現奧運夢想，征戰巴黎前她將迎來人生首個綜合運動會，期望能在9月的杭州亞運躋身決賽。



關於張心悅的小宇宙

張心悅的手繪世界。（黃寶瑩攝／張心悅繪）

張心悅的手繪世界

張心悅穿上黑色背心短褲的運動套裝、膊頭披上黑色外套，高雅的氣質加上近1.76米高佻身形，以簡潔裝扮現身時就像模特兒似的。這名靦腆小女生的手繪色彩繽紛，她先為手臂加上肌肉線條，笑言「大隻」能游更快一點。

Cindy閒時原來喜愛打機和聽音樂放鬆，輕易便畫上神似的《原神》角色等電動標誌。她再畫上最愛聽的美國女歌手Lana Del Rey圖像。雖然不少運動員賽前都愛聽快歌進入狀態，她卻不時聽抒情慢歌為主的Lana Del Rey。

「啊，我喜愛月亮。」Cindy細心地在白色的彎月形圖層添上月亮的坑紋，每次練水後的回家路上，抬頭看到月亮都會感到心情愉悅的她說。

小宇宙專訪系列：與12位香港體壇未來之星對談

張心悅喜愛聽不同類型音樂放鬆，除了Lana Del Rey也愛BTS。（黃寶瑩攝）

張心悅，香港游泳代表，主項200米背泳。（黃寶瑩攝）

張心悅的Q&A

關於游泳

問：什麼時候開始接觸游泳？

答：7歲半開始參加泳班學游水，因為小時候好鍾意玩水。學會四式後，一直都是背泳游得較好，游背泳時水感特別好，所以也成了專心練習的主項。

問：加入港隊後，你眼中的港隊是怎樣的？

答：去年5月加入港隊，我覺得自己現在仍是一個普通泳員。好開心入到港隊，一開始都好緊張，緊張是因為覺得港隊的人都好厲害，有少少壓力。我眼中的港隊是好團結，會互相打氣。

張心悅在今年轉為全職運動員，專注向夢想的奧運舞台進發。（黃寶瑩攝）

問：有沒有學習目標或偶像？

答：何詩蓓（Siobhan）。之前只得很少比賽有機會看到Siobhan般的大人物，現在經常在泳池練水都可以看到她，覺得個改變好大。她不只游水成績好好，態度也很正面，練習好認真，是值得學習的地方。

問：你最難忘的比賽是？

答：目前肯定是200背游到（奧運）A標那次，因為好驚訝，覺得之前8星期付出的努力都是值得的。那段時間訓練辛苦到就嚟喊，但結果都是值得的。（怎形容那一刻？）開心到控制不到，雖然觸池那一刻已經好辛苦、好辛苦，但看到時間牌後忍不住一直笑。

200背A標前那8星期，練得很辛苦，後面狀態調整得幾好，對那段時期的自己都好有信心，但想不到會（比PB）快到4秒那麼多，真的好驚訝。本身都有去奧運這個夢想，但沒想過今年就能達到。

比個人最佳時間快近4秒，張心悅笑言奧運夢想比預期來得快。（黃寶瑩攝）

問：16歲，對你來說代表什麼？

答：人生中最充實的一年，第一次出國比賽都是16歲，世青、世錦賽和其他國際比賽，又達到了A標，比之前15年的成就更大，也達到了很多目標，所以是很充實的一年。

問：現在的目標或期望？

答：之前奧運A標是最大目標，現在希望世界青少年游泳錦標賽、杭州亞運都有好成績。希望可以PB（個人最佳時間），PB到少少都得㗎喇（笑）。

張心悅很喜愛吃牛角酥，出國即使面前是花多眼亂的麵包，她仍獨愛牛角酥。（黃寶瑩攝）

張心悅一邊吃牛角酥，一邊笑說職業泳手每星期都要量體脂。（黃寶瑩攝）

關於自己

問：你眼中的自己？

答：好怕醜，與人說話會好尷尬。

問：閒時愛做什麼？

答：平時在家都幾無聊，看YouTube、打機，《原神》、《Minecraft》等等，還有睡覺。

問：你最天馬行空的夢想是？

答：想成為《原神》角色凝光，她的能力不是很強，但很有錢和漂亮（笑）。（假如很有錢會想做麼？）我會想買很多東西給家人，真的好有錢就會想捐款。

張心悅想成為電玩《原神》角色之一凝光，「有錢又好靚」，就是小女生很純粹的願望。（黃寶瑩攝）

問：有沒有比賽的小習慣？

答：會聽歌，我喜愛Lana Del Rey、BTS、The Weekend。Lana Del Rey的歌都好慢，但可能我很喜歡她，所以無論她的歌幾慢，聽完心情都會好好。BTS中我最喜歡Jin，一開始覺得他好靚仔，但其實他也很善良和正面。

還有，習慣比賽前拍幾下塊面，我也不知道為什麼，可能拍醒自己（笑）。

問：游背泳最辛苦是什麼？

答：覺得游「Underwater」好辛苦，即潛水底蝶腳的時候，轉完身要閉氣，我覺得這部分我做得比較差。

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