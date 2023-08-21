杭州亞運｜蔡欣妍成三鐵亞運三朝元老　不所年齡所限望再迎突破

30歲，是女生最怕的「轉字頭」階段。

「鐵人」如三項鐵人女將蔡欣妍（Hilda），也同樣在「29＋1」 面前掙扎過、恐懼過，但30歲是否就要與退休掛鈎？

「到頂？究竟我要將30歲變成對自己的限制，還是要放開這個限制看自己可以走得多遠？」Hilda反問自己無數次，最後在跑步間的平靜中找到了答案。



亞運每4年一屆，29歲的三項鐵人女將蔡欣妍正準備成為亞運的「三朝元老」。由2014年仁川亞運出戰接力賽的小妮子，到雅加達亞運夥拍黃子圖、彭詩雅及已退役的羅亮添合力奪得混合接力銅牌。今屆杭州亞運，Hilda已為隊中年資最深的大師姐。

29歲的三項鐵人女將蔡欣妍正準備成為亞運的「三朝元老」。（余俊亮攝）

從三鐵細項中找到答案

雖說不少三鐵選手會征戰至30多歲才退下來，Hilda的29歲其實不算什麼「老將」，但身體和壓力騙不了人。「我也是正常人」，Hilda大笑道。新陳代謝變慢，恢復時間變長，她完全體驗到，加上30歲這個數字，讓心理上有無形壓力，腦海中的雜音也在問自己是否該為三鐵運動員生涯寫下句號。

回望起點，12歲的Hilda曾是一名泳手、未獲選入代表協恩中學出戰學界的中一小妹妹，在師姐的介紹下參加三項鐵人總會舉辦的水陸兩項賽事，再由青苗、青訓開始，一步步加入港隊。在三鐵打滾17年，中途她從泳手「轉型」成為跑手，於馬拉松賽事中屢獲佳績，如渣打馬拉松10公里女子組冠軍。

今屆亞運陣容。（余俊亮攝）

當初因游泳而接觸三鐵，今天Hilda卻從跑步中取得答案。

平靜的路跑，是Hilda放空和思考的時間，她反問過自己：「30就到頂？究竟我要將30歲變成對自己的限制，還是要放開這個限制看自己可以走得多遠？」身體的訊號，旁人的關心，讓她重複思考這些問題，最後她決定相信自己。「我覺得看自己信念，感覺身體有能力就放下（30歲）限制，3字頭會有點恐懼，但（決定）要對得住自己。」Hilda笑說自己或者不會衝到40歲，但還是想看能走多遠，「要衝第四、五屆是很不容易，也不是很多人會做的事，雖然我不知道這（一屆）是不是最後，但身體告訴我可以繼續衝。」

蔡欣妍不被年齡所限。（余俊亮攝）

港隊「最強陣容」望再突破

三屆亞運，對她而言每一屆都是生涯中的一個突破，第一次參戰、第一次奪得獎牌，Hilda坦言尤其上屆，擊敗中國摘銅絕對是香港三鐵的一大里程碑：「上屆給我們一個突破的盼望，和開了個眼界，讓我們覺得原來短距離是有得爭，好想今屆可以衝到好成績。」 雖然至今未定選手參戰項目，但今屆陣容中除了有上屆隊友黃子圖、彭詩雅，還有19歲小將賀詩樂（Charlotte Hall）、香港排名第一、23歲的伍泰龍、24歲的東京奧運代表奧斯卡，被教練稱為「最強陣容」。

三鐵無疑非輕鬆的項目，堅持至今，Hilda明言是為對得住自己，不讓自己後悔，同時也望見證香港三鐵可以在國際舞台上走得多遠。