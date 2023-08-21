杭州亞運｜三鐵港隊目標不提獎牌　奧斯卡望與勁旅日本拉近距離

香港三項鐵人代表隊將會派出三男三女出戰杭州亞運，其中不乏首次參賽的選手：奧運選手奧斯卡（Oscar Coggins）。周一（21日）假體育學院舉行的記者會中，教練、運動員少不免都被問到目標和獎牌相關的問題，但港隊上下均一口徑：專注賽事。

或如奧斯卡對「不提獎牌」的解讀，獎牌的前面是在賽事中發揮出最好表現：「若只一味想着跑得快、想要獎牌，會被日本（對手）拋離，也會離頒獎台愈來愈遠。」原來，「專注賽事」非保守的回應，而是港隊切實的做法。



上屆雅加達亞運，香港三項鐵人代表隊憑蔡欣妍、黃子圖、彭詩雅及已退役的羅亮添合力奪得混合接力銅牌，「獎牌」自然成了傳媒的訪問重點之一，不過大家未能得到獎牌顏色和排名目標的明確答案，皆因主教練Andrew Wright也坦言，自己從未與運動員談及獎牌的話題，但堅信今屆擁有港隊三鐵史上最強的陣容。

（左起）彭詩雅、奧斯卡、伍泰龍、賀詩樂、蔡欣妍、黃子圖。（余俊亮攝）

上屆獎牌得主蔡欣妍、黃子圖、彭詩雅，香港排名第一、23歲的伍泰龍、U23亞洲錦標賽摘銅的19歲小將賀詩樂（Charlotte Hall）以及24歲的東京奧運代表奧斯卡。

曾出戰奧運、今屆首戰亞運的奧斯卡，同樣沒有吐出明確的目標結果，反而在短短10分鐘的訪問，他提起「日本」不下數十次。亞運三鐵中，勁旅離不開中國、日本、韓國和哈薩克，頒獎台常客日本，顯然奧斯卡的重點對手。因此他着眼的第一點不是排名，而是賽事中與勁旅拉近距離，不單是想着「要跑得快」、「想要獎牌」：「這樣想只會被日本（對手）拋離，也會離頒獎台愈來愈遠。」

曾出戰奧運、今屆首戰亞運的奧斯卡，期望於賽事中與勁旅拉近距離。（余俊亮攝）

他更分享與日本選手的比賽經驗，「日本選手喜歡從開賽就把節奏帶得很快，令比賽就像『生存比賽』，很多選手在比賽途中被這個節奏摧毀。」他期望自己在賽事中可以跟在日本選手附近，成為『最不被摧毀』的一個。

可見，即使沒有數字和顏色，並不代表沒有目標。

主教練Andrew Wright相信運動員只要發揮日常水平，就可以帶來好成績。（余俊亮攝）

「我們的目標是實踐訓練中所做的事，然後做到最好，我不覺得預計結果可以幫到他們，甚至會幫倒忙。」主教練Andrew Wright相信運動員只要發揮日常水平，就可以帶來好成績。

他知道自己能做的，除了在訓練中幫助他們外，就是盡力減少運動員所承受的壓力，讓他們在賽事中發揮極致。畢竟獎牌，是比賽中表現好的結果，卻又是無法控制的範圍，與其徒添壓力，不如聚焦當下。

早前於西班牙集訓一個月的港隊，針對亞運千島湖賽道的上、落斜訓練心肺和爆發力等。（余俊亮攝）

港隊今周末出戰世界盃分站

早前於西班牙集訓一個月的港隊，針對亞運千島湖賽道的上、落斜訓練心肺和爆發力等。今周末將會北上出戰世界盃分站，奧斯卡直言這個賽事將會作為亞運前的最後測試，「今次會有中國和日本隊參賽，所以我們可以在最後集訓前知道自己的位置。」

然後港隊會赴泰國作最後備戰，教練認為離開香港訓練，可以幫助運動員專注投入，遠離外界影響，以發揮練習的最大效用。