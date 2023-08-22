青年東亞運｜田徑港隊繼續強勢　李紫桃添金　3項摘1金2銀2銅

在蒙古烏蘭巴托舉行的東亞青年運動會，港隊田徑的李紫桃在女子100米決賽封后，摘下港隊今屆第一金，這名短跑新星轉戰女子200米同樣有好表現，跑出24.75秒奪金，亦是今屆賽事個人第二面金牌。除了李紫桃，港隊在男子200米及4X400混合接力同樣添銀。



短跑女將李紫桃在青年東亞運為港隊「開齋」，周日（20日）在女子100米奪金，她今日轉戰女子200米，結果跑出24.75秒的時間首名衝線，獨取今屆賽事第二金，而隊友邱蒨庭則以25.15秒摘銅。

青年東亞運｜李紫桃奪香港隊首面金牌 三人籃球羽球跆拳道同報捷

李紫桃在女子100及200米封后，個人贏得兩面金牌。（中國香港體育協會暨奧林匹克委員會）

男子200米方面，梁靖恆與吳君浩出戰，梁以21.76秒摘銀，隊友吳君浩則以0.19秒之差衝線，最終得第3，港隊在男﹑女子200米同樣有兩名跑手登上頒獎台。另外，由鄒子蕎、徐穎恩、關亦然和岑啓豪組成的4X400混合接力隊，最終跑出4分40.83秒，以第2名衝線，而周子雅日前在女子三級跳造出11.87米，同樣摘下一面銀牌。

港隊在男子200米同樣摘下兩面獎牌。（中國香港體育協會暨奧林匹克委員會）

港隊田徑在今屆青年東亞運表現亮眼，成為今屆暫時的獎牌大戶，田徑隊現時累積2金3銀4銅，港隊合共得2金4銀14銅的成績。