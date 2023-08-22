杭州亞運｜吳翹充與黃曉盈戰勝嚴重傷患　從眼淚訴說老將之感悟

能以自己的名字命名體操動作的，香港就只有吳翹充和黃曉盈兩人。

然而在他們身上，有着大大小小的傷疤，看得見的、看不見的，每一處傷患，都令二人時刻心懷「最後一次」的想法，捱過每一次治療、每一個比賽、再每一次治療、再每一個比賽……

走着走着，走到杭州亞運，真的是最後一次嗎？

「希望能在杭州留個完美句號。」年過三十的兩人忍不住淌淚，是對體操的不捨，也是從挫折中對人生之感悟。



五年前的雅加達亞運，吳翹充說過是最後一個亞運，但在今天的杭州亞運備戰記者會，「吊環王子」依舊以充滿力量的雙臂，在吊環上翻滾、飛騰。「雖然之前都說過，但今次真的是最後。」2014年肩膀受傷、2016年前十字韌帶撕裂、2017年半月板撕裂，32歲的吳翹充「自翻舊帳」，坦承上屆亞運的確萌生退意，但沒想到，因為一個「她」，即使在2021年二頭肌腱斷裂，經歷四次手術，還是克服一次又一次的傷患，堅持到今天。

經歷4次手術，吳翹充還是在克服傷患堅持到今天。（林靄怡攝）

吳翹充和女兒。（吳翹充IG）

「我想讓囡囡親眼見到我比賽。」說起囡囡，吳翹充忍不住眼眶泛紅，語帶哽咽：「好想回來（賽場），體操是我人生的一部分，好想讓女兒看到爸爸有這樣的人生。」他再補充：「當了爸爸，感性了點。」

去屆亞運，阿充腦海只有「爭取獎牌後退役」，希望在高峰急流勇退，可惜事與願違，他在吊環決賽落地時踏了一步，最終只列第四名。五年過去，他有另一番感受，「經歷了這麼多，可以重返賽事，已經好感恩」。對於杭州亞運，他先把目標定在入決賽，再想三甲，讓自己有個完美句號，也讓女兒在自己退役前，見證到爸爸作為運動員堅毅的一面。

「吊環王子」吳翹充。（林靄怡攝）

希望讓女兒見證到爸爸作為運動員堅毅的一面。（林靄怡攝）

體操隊裏還有另一名老將，就是大師姐黃曉盈（Angel）。2018年1月，Angel經歷嚴重傷患，左膝前、後十字韌帶，以及內、外側副韌帶，一次過撕裂或折斷，當時她做了兩次手術，以輪椅代步長達5個月，因而錯過雅加達亞運。

「體操天使」黃曉盈。（林靄怡攝）

Angel曾經左膝的前、後十字韌帶、以及內、外側副韌帶。（林靄怡攝）

時隔9年再踏亞運賽場，今天回想往事，Angel多次忍不住落淚：「行行吓，咁就5年。」她想要證明自己仍有能力，腳傷之後，由主項跳馬轉戰平衡木，她坦言一直懷疑自己，應否繼續體操生涯，直到去年3月在體操世界盃多哈站取得一面銅牌，是個人及港隊在女子平衡木的首面獎牌，她彷彿見到曙光。

「獎牌是好大鼓勵，因為過到自己那一關，信自己適合這個項目。由受傷到轉項再有實力入選港隊去亞運，感覺已經很好。」5月已屆36歲的Angel說，今屆亞運「很大機會」是最後一次，並引用阿充的一句：「希望能在杭州留個完美句號。」

說起往事也忍不住落淚。（林靄怡攝）

Angel第三度出戰亞運。（林靄怡攝）

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