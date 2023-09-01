李慧詩率先深入杭州　三集《杭州亞運前奏》直擊亞運籌備過程

「女車神」李慧詩雖已退役，但將以另一個身分「參加」杭州亞運，就是為香港電台《杭州亞運前奏》擔任主持，從「創新亞運」、「綠色亞運」及「智能亞運」三大主題，一連三集直擊杭州籌辦亞運的情況。她更將從浸會大學創意及專業寫作課程學到的知識學以致用，為節目主題曲《杭嶺之巔》填詞，全方位一起與香港市民為亞運熱身。

《杭州亞運前奏》將於9月2日、9月9日及9月16日晚上7時30分在港台31播放。



繼1990年北京及2010年廣州後，亞運第三次來到中國，將於9月23日至10月8日在杭州揭開戰幔。《杭州亞運前奏》一連三集、每集半小時，由李慧詩擔任主持，實地深入杭州，一探這個歷史名城籌辦亞運的情況。

李慧詩擔任港台《杭州亞運前奏》主持，深入杭州直擊亞運籌備情況。（港台提供）

第一集以「創新亞運」為主題，介紹杭州為了亞運而新建的場館，其中馬術場地桐廬馬術中心更有香港團隊參與馬術技術支援工作；亦會一探今屆全新競賽項目霹靂舞，令亞運增添活力與型格俱備的一面。

桐廬馬術中心。（港台提供）

第二集「綠色亞運」由李慧詩實地走訪多個亞運大型建築，包括運河體育公園、亞運村、杭州奧體中心國博壁球館等，探討當局如何善用資源，令今屆亞運成為史上首屆碳中和賽事。今集亦會訪問中國香港板球總會場地專家Jashim Uddin及中國香港壁球總會行政總監麥詩韻，講解籌備亞運項目的過程；同時有多名港隊運動員分享對亞運的期望，包括香港女子板球隊長陳嘉瑩、壁球代表李嘉兒、湯芷穎、鄧銘漮、黃沚謙、單車代表李思穎、繆正賢。

回到熟悉的單車場地，李慧詩卻變成主持，訪問一眾師妹。（港台提供）

第三集「智能亞運」主要介紹正式成為競技賽項的電競賽事。電競有別於傳統運動，項目類型眾多，而且各項目規則不一、比賽時長，參賽選手及隊伍數量亦多，項目轉播信號流量龐大，比賽要順利舉行，新科技應用就是關鍵；同時通過人工智能、虛擬實境等應用，呈現不一樣的「智能亞運」。另外，今集亦會介紹亞運獎牌設計，特別融入杭州地理特徵「湖山」為設計概念，充滿歷史人文特色。

杭州亞運電競場地。（港台提供）

《杭州亞運前奏》節目內容豐富，觀眾更要特別留意主題曲《杭嶺之巔》。節目監製得知李慧詩今年從浸大創意及專業寫作課程畢業，當中包括填詞課程，便邀請「女車神」為主題曲填詞。李慧詩在出發拍攝前兩天才收到首歌曲，雖然每天拍攝行程緊迫，但她仍趕及在坐午機回港前填好歌詞，主唱的布志綸及作曲人兼監製陳心遙當天晚上隨即為歌曲錄音。

《杭州亞運前奏》主題曲《杭嶺之巔》由陳心遙作曲及監製、李慧詩填詞、布志綸主唱。（港台提供）