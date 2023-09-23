杭州亞運｜中國隊公布開幕持旗手　蛙王覃海洋夥拍女籃主將楊力維

杭州亞運的中國體育代表團周五（22日）宣布，開幕禮的中國體育代表團持旗手將由男子游泳運動員「中國蛙王」覃海洋和女子籃球運動員楊力維擔任。



杭州亞運開幕禮今晚三台免費直播 即睇焦點+習近平李家超出席

1999年出生的覃海洋，在2017年世錦賽上連續改寫世界青年紀錄，2018年登上亞運會領獎台。今年7月在福岡游泳世錦賽上，他包攬男子蛙泳三金並刷新200米蛙泳世界紀錄，成為新一代蛙王。

覃海洋（Getty Images）

「感謝大家的幫助和肯定，這不只是我的驕傲，更是中國游泳隊的榮譽。」覃海洋說。據了解，這是游泳運動員第一次擔任亞運會中國體育代表團開幕禮持旗手。

至於1995年出生的楊力維是中國女籃隊長，司職控球後衛。在2022年女籃世界盃上，她幫助球隊獲得亞軍，今年又贏得亞洲盃冠軍。

中國女籃主帥鄭薇表示：「旗手這是對中國女籃的肯定，是團隊的榮譽，我們會在亞運會上繼續發揚女籃團結協作頑強拼搏的精神，會全力以赴、高品質的完成每一場比賽，力爭最好的成績。」

楊力維（Getty Images）

杭州亞運的中國體育代表團總人數達1329人，其中運動員886人（女運動員437人，男運動員449人）。運動員平均年齡25歲，年齡最大的是橋牌運動員戴建明，60歲；年齡最小的是滑板運動員崔宸曦，13歲。參賽運動員中有來自回族、蒙古族、壯族、苗族等19個民族的71名少數民族運動員。代表團將參加除卡巴迪、板球以外的38個大項、407個小項的比賽。