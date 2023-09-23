杭州亞運開幕禮今晚三台免費直播　即睇焦點+習近平李家超出席

杭州亞運開幕禮將於9月23日晚上8時舉行，3條香港免費電視頻道同步直播，包括港台32台、76台香港國際財經台以及77台HOY TV。國家主席習近平及香港特首李家超將會出席開幕禮。欖球華將姚錦成和武術運動員莫宛螢就會擔任港隊的開幕禮持旗手。

開幕禮總導演沙曉嵐透露，今次會打破常規，全程不燃放煙花，貫徹環保理念，但會利用虛擬技術營造煙花效果。開幕禮會以「潮起亞細亞」為主題，再分為「國風雅韻」、「錢塘潮湧」、「攜手同行」3個篇章，團隊會將錢塘江的潮湧搬進運動場。



在9月18日晚，杭州亞運會開幕式最後一次全要素綵排順利完成。（微博）

杭州亞運開幕禮資料：

日期：9月23日（星期六）

時間：晚上8時

地點：杭州奧體中心體育場

港隊持旗手：姚錦成、莫宛螢

中國隊持旗手：覃海洋、楊力維

香港直播安排：

【32台】由晚上7時55分至9時55分直播

【76台】由晚上8時至10時直播

【77台】由晚上7時30至10時15分直播

杭州亞運將於9月23日開幕。（Getty Images）

港隊在周四（21日）向傳媒公布開幕禮持旗手人選，一男一女代表分別為欖球著名華將姚錦成和武術運動員莫宛螢。曾表示今屆是最後亞運的姚錦成，講述獲邀過程，但直到今天，才確認自己真的能成為持旗手：「之前有收過教練訊息問可不可以做（持旗手），我說『OK，隨時Ready』，但都覺得未firm（肯定）。」

第二次出戰亞運、同樣首任持旗手的武術運動員莫宛螢，提起上屆因翌日有賽事，所以自己連開幕禮都沒有參加過。雖然今屆同樣緊接賽事日，但考慮過後還是決定把握機會：「我考慮了半分鐘，因為自己都習慣晚睡，又想過萬一自己下一次去不到，或去到卻不選我（任持旗手）呢？我覺得要把握機會，因為每一次都是很好的安排。」

杭州亞運｜香港代表團出發 姚錦成莫宛螢將任開幕禮持旗手

開幕禮持旗手將由欖球著名華將姚錦成和武術運動員莫宛螢擔任。（鄭子峰攝）

至於中國國家隊的代表隊，則由男子游泳運動員覃海洋和女子籃球運動員楊力維擔任旗手。「感謝大家的幫助和肯定，這不只是我的驕傲，更是中國游泳隊的榮譽。」覃海洋說。據了解，這是游泳運動員第一次擔任亞運中國體育代表團的開幕持旗手。

杭州亞運｜中國隊公布開幕持旗手 蛙王覃海洋夥拍女籃主將楊力維

「中國蛙王」覃海洋將會是中國代表團的持旗手。（Getty Images）

在多次綵排中，團隊都沒有燃放煙花，難道想保持神秘感？總導演沙曉嵐解釋，整個開幕禮都不會放煙花，全程無碳，貫徹綠色及環保理念。

在以往的大型運動會開幕及閉幕典禮，放煙花是不可或缺的元素，但沙曉嵐決定打破常規，他說：「取消煙火燃放，我們下了很大的決心，因為只要燃放煙花，空中就一定會有煙塵、粉塵。」

沙曉嵐表示他們會透過3D動畫、AR技術，用虛擬煙花取代實體煙花，「我們用虛擬技術做的煙花可能更漂亮，因為平時看煙花大家都是仰視，而在電視裏，觀眾可以俯視，有從上往下看的效果」。

亞運的開幕禮將於杭州奧體中心體育場舉行。（Getty Images）

開幕禮的主題是「潮起亞細亞」，團隊從中國傳統文化中找尋靈感，融入典型的浙江以及杭州符號與意象，借助科技的力量，彰顯東方美學的獨特吸引力與感染力。整個儀式及表演以水為串聯，展現新時代中國與亞洲、與世界的文化交融。開幕禮會分為「國風雅韻」、「錢塘潮湧」、「攜手同行」3個篇章，以簡約的方式表達中國文化、運動精神以及亞洲風情，展現體育和文化融合的精彩。

開幕當日正值秋分，為錢塘江觀潮的最佳時間，團隊會通過科技把錢塘江潮湧搬到開幕禮現場。另一方面，在這個豐收的金色季節，整場儀式將向觀眾傳遞溫暖一家親的感覺。在9月18日晚上，開幕禮的最後一次全要素綵排完成。