杭州亞運港隊游泳戰報｜何詩蓓200自奪金創歷史　何甄陶50自奪銀

亞運游泳項目周一（25日）上演第二日賽事，香港隊首日已奪得兩面銅牌，包括何詩蓓的女子50米蛙泳銅牌、及由她領軍的女子4X100米自由泳接力。

何詩蓓今日會再戰女子200米自由泳，另多名港將也會出戰，本文為大家持續更新港隊游泳賽績。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單

杭州亞運港隊最新戰報

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9月25日決賽戰報：

【19:52】女子200米自由泳決賽，何詩蓓在第2線上陣，作為亞洲紀錄（1分53.92秒）保持者的她，首50米領先，到100米已帶開一個半身位，最終游出1分54.12秒奪金，刷新亞運紀錄，並成為香港游泳史上首面金牌，同時也是香港隊今屆亞運第3面金牌。

【19:46】男子50米自由泳決賽，香港紀錄保持者何甄陶在第5線出賽，以21.87秒完賽，排第2位，奪得銀牌，這時間距他的個人最佳時間兼港績（21.86秒）只差0.1秒。韓國泳手池裕燦以0.15秒的優勢奪金，並刷新大會紀錄。

何甄陶（右）奪得男子50米自由泳銀牌。（楊宇翹攝）

【19:40】女子50米背泳決賽，港將歐鎧淳在第6線游出28.35秒，排名第4以0.14秒之差失落獎牌。

9月25日早上環節戰報：

【11:45】男子200米自由泳接力初賽，港隊由卓銘浩、劉平治、何承燁和劉紹宇出賽，在第2組出賽，游出7分32.79秒，列小組第5，並以初賽總排名第8進入決賽。

【11:28】女子200米混合泳初賽，港將鄭渝游出2分19.09秒，總排名第9，僅僅未能進入決賽；16歲小將吳麗華的成績則為2分19.99秒，同樣不入決賽。

【11:03】男子100米蛙泳初賽，黃培燊在第3組游出1分02.48秒；趙浩俊則在第4組游出1分02.66秒，兩人都未能晉級。

【10:48】女子200米自由泳初賽第3組，作為亞洲紀錄保持者的何詩蓓，一開賽便領先，較接近她的只得日本隊的白井璃緒，最終她輕鬆地游出2分0.75秒，排小組首名，總成績第5位入決賽；同組港將何南慧則游出2分03.71秒，無緣決賽。

女子200米自由泳決賽今晚7:48上演。

【10:34】男子50米自由泳初賽，港將何甄陶在第6組出戰，游出22.07秒，獲得小組首名、總排名第2，晉身今晚7:42的決賽；同組的徐暐智游出23.32秒列小組第6。

杭州亞運：何甄陶進入男子50米自由泳決賽。（楊宇翹攝）

【10:20】女子50米背泳初賽，歐鎧淳在第3組以28.37秒獲小組第二名，總成績第4進入今晚7:36的決賽，黃筠陶則游出29.54秒，無緣決賽。

男子50米背泳初賽，劉紹宇在第2組以26.28秒排第5位；伍棹然游26.46秒，同排小組第5，兩人都未能打入決賽。

香港隊今屆亞運派出37名泳手參賽，名單如下：

男子：

陳鎡樵、卓銘浩、張榮恩、趙浩俊、方嘉羽、何承燁、何甄陶、關鵬、郭俊希、劉建希、劉平治、劉紹宇、林昭光、麥世霆、伍棹然、吳欣鍵、徐暐智、黃培燊、衛恆恩



女子：

歐鎧淳、陳健樂、常鈺娟、鄭莉梅、鄭渝、沈嘉穎、張心悅、何詩蓓、何南慧、簡綽桐、林凱喬、林柏彤、莫思騏、吳麗華、聶芷彥、譚凱琳、黃筠陶、楊凱晴

