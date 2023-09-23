杭州亞運港隊最新戰報︱男乒贏巴林晉級　16強惡鬥朝鮮

香港隊在杭州亞運派出超過600名運動員出戰40個項目，《01體育》持續跟進港隊每日比賽，為大家送上最新消息及比賽戰報。

9月23日，除了開幕禮，港隊亦有其他賽事，包搬男子乒乓球隊於團體賽分組賽以場數3：0擊敗巴林，晉級16強後將鬥朝鮮。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播 香港隊比賽日期及時間

9月23日港隊戰報

乒乓：

香港男子乒乓球隊昨晚與伊朗展開連場激戰，主將黃鎮廷成為英雄。今日港隊再對巴林，黃鎮廷及林兆恒未有上陣，港隊以何鈞傑打頭陣，吳柏男出戰第二仗，小將姚鈞濤則打第三場，三人分別贏3：0、3：1及3：0，港隊晉級16強，將會面對勁敵朝鮮。

9月22日港隊戰報

滑浪風帆：

iQFOil水翼風帆賽事：鄭清然在男子組次日第5至8場賽事以第2、第3、第3及第3完成，兩天比賽過後總成績暫列第3；馬君正在女子組次日第5至8場賽事以第2、第2、第1及第1，總成績暫列第2。

RS:X項目方面，歐令揚在男子組賽事首兩天共6輪後暫列第3；女子組賽事魏瑋恩同樣守住第1。

女子足球：

香港女足在今屆亞運首場分組賽對菲律賓，早段先失一球十二碼，但張煒琪在39分鐘射入靚波追平，雙方到末段仍戰成1：1，可惜在90分鐘門前混亂，菲律賓疑有球員手球，趁港隊球員分心時射入再領先，未幾再入一球，港隊首戰以1：3落敗。

賽艇：

港將趙顯臻及梁穎桉分別進入男子、女子單人雙槳決賽A，將在周一（25日）早上爭取獎牌，詳細報道可按此。

女子板球：

港隊8強對菲律賓賽事因天雨未能展開，根據賽例列明，「如果場地、天氣和光照條件導致超級回合無法完成，或者比賽沒有結果，國際排名靠前的隊伍將被宣布為獲勝者」，故港隊宣告出局。

沙灘排球：

男子預賽C組，王沛林／林琪豐0：2不敵泰國組合迪占／道華多；女子預賽B組，杜詠彤／黃雯靖2：0擊敗澳門組合譚健婷／李京勵。女子預賽C組，袁廷芝／盧慧茵1：2不敵泰國的Phirachayakrailert／Patcharamainaruebhorn。

9月21日港隊戰報

男子排球：

港隊在初賽E組次輪面對卡塔爾，以21：25、23：25、25：22、21：25局數1：3敗陣，兩戰兩敗得小組第三名，未能晉級16強。

滑浪風帆：

iQFOil水翼風帆賽事：鄭清然在男子組首4場賽事以第2、第2、第3及第3完成，暫列第3；馬君正在女子組首4場賽事全部第2，暫列第2。

RS：X項目方面，歐令揚在男子組賽事首3輪後暫列第3；女子組賽事魏瑋恩暫列第1。

女子沙灘排球：

盧慧茵／袁廷芝在初賽C組面對日本組合，以8：21，11：21落敗。

9月20日港隊戰報

女子體操：

香港女子體操代表陳卓琳早前在成都世界大學生運動會中受傷，中國香港體操總會9月20日宣布，收到港協暨奧委會及醫學顧問的判斷後，決定讓陳卓琳退賽，陳卓琳亦同意安排，將專心治療，並會以明年的世界盃系列、及2025年德國世大運、2026年名古屋亞運為目標。

陳卓琳因傷退出亞運。（資料圖片／黃寶瑩攝）

女子板球：

港隊在女子1/4決賽資格賽大比數擊敗蒙古，晉身8強，詳細報道請按此觀看。

9月19日港隊戰報

女子板球：

港隊在初賽B組出戰，面對馬來西亞，港隊以84：102敗陣後，跌入負方組，明日將面對蒙古，勝方仍可獲8強席位。

女子沙灘排球：

杜詠彤／黃雯靖在初賽B組面對菲律賓組合，雙方激戰3局，港將以21：17先贏首局，惟隨後以21：23、13：15連失兩局遭對手反勝。

盧慧茵／袁廷芝在初賽C組面對澳門組合梁安盈／羅詠心，首局以16：21先失，次局兩位港將雖在頭段領前，但終被澳門組合後來居上，以15：21再負一局落敗。

男子沙灘排球：

王沛林／林琪豐在初賽C組面對日本組合，以9：21、14：21敗陣。

男子排球：

港隊在初賽E組首仗面對泰國，以17：25、16：25、13：25直落3局敗陣。

港隊亞運背景：



香港1954年首次參加亞運會，當時為第二屆賽事，1986年第九次參賽由保齡球選手車菊紅贏得歷來首面亞運金牌。自此香港每屆亞運獎牌數目持續提升，上屆印尼亞運港隊奪得8金18銀20銅共46面獎牌，再創新高，亦追平2010廣州亞運的8面金牌紀錄。



「牛下女車神」李慧詩在3屆亞運個人累積5金，是獲得最多亞運金牌港將；累積獎牌數目最多的一位是游泳女將施幸余，她在4屆亞運共獲9面獎牌，李慧詩、傅家俊、黃金寶和歐鎧淳各得6面獎牌。

