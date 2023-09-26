杭州亞運港隊劍擊戰報｜何瑋桁4強落敗　仍奪銅牌成港男重隊首人

杭州亞運劍擊，港隊首兩日已獲得1金3銅共4面獎牌第三日（26日）賽事有女子佩劍及男子重劍個人賽，梁洛文、歐倩瑩、何瑋桁及吳浩天出戰。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單

杭州亞運港隊最新戰報

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播 香港隊比賽日期及時間

【19:29】男子重劍4強賽，港將何瑋桁對日本代表古俣聖，何瑋桁先取兩分，之後兩人互有得分均是「單燈」，港將以3：2領先結束第一節。第二節一展開，兩人先後各取一分，戰成4：3，之後一次雙燈兩人保持1分差距，日本劍手再追平5：5，沉着的何瑋桁連取2分又稍稍拉開，但古俣聖連取5分反超前11：8，港將9：13落後，最終何瑋桁12：15落敗，獲得一面銅牌，成為香港男重史上首面亞運會獎牌。

【17:20】何瑋桁會在晚上7:15的4強戰，與世界排名17的日本劍手古俣聖交手，爭入決賽。

【17:05】何瑋桁對菲律賓劍手Noelito Jr. Jose，甫開局即領先3：0，之後對手急追扳平4：4，兩人一輪拉鋸，何瑋桁每次領先1分、Noelito便即追平，完第一節時雙方戰成7：7。第二節早段，何瑋桁即連取4分拉開分差至11：7，最終他保住15：10勝局，晉身4強鎖定獎牌，是香港男子重劍史上首次獲得亞運會獎牌，也是香港劍擊隊今屆第5面獎牌，連續3日均有牌落袋。

而吳浩天對兩屆亞洲冠軍加納虹輝，先取1分惟遭對手連搶3分反先，完第一節時落後1：3。第二節早段，吳浩天也一度連搶4分反先5：4，再被追平5：5，但加納虹輝再超前至8：6、9：7，最終加納鎖定14：9勝局，吳浩天8強止步。加納虹輝賽後受訪時，指吳浩天「很難應付，但我的目標是金牌，我有信心自己能贏。」

【16:25】吳浩天在16強對約旦劍手Iyad Odeh，一度落後4：7，他連追4分反先至8：7，對手又追平8：8，吳浩天之後一直領先，在被追到13：12時順利把握關鍵分，以15：12鎖定勝局；何瑋桁對越南的NGUYEN Phuoc Den，未受太大考驗下領先至8：4，他進一步拉開至10：5、13：7，最後15：12獲勝，意味兩人都順利打入8強，若再晉一級便能獲得獎牌，倘獲獎牌，將是香港男子重劍史上首面亞運獎牌。

+ 1

吳浩天在8強的對手，是連續兩屆奪得亞錦賽金牌的日本劍手加納虹輝，他同時是2021年舉行的東京奧運男子重劍團體賽金牌成員之一。至於何瑋桁則會對菲律賓的Noelito Jr. Jose。

【14:34】男子重劍小組賽，吳浩天在小組賽6場全勝，何瑋桁則獲5勝1負，兩人分別以2號和4號種子身份直入16強。

+ 3

【10:42】梁洛文在16強對尾崎世梨，大部份時間都領先，打到4：2後一度遭對手連取3分反先5：4，但梁洛文仍咬得住分數，在8：8後，她連取3分拉開到11：8，惟又遭追和12：12、再陷入12：14的境地，她追回一劍到13：14，惜最終遭對手以15：13擊敗，16強止步。

梁洛文賽後表示，在領先到12：9時較為心急，「對手要求翻看影片時，被打窒了氣勢，我處理得不夠好，但不想說是經驗不足，我要逼自己突破。」她認為目前港隊與日本、韓國１１距離愈來愈近，「原本覺得有機會攞獎，對日本有針對性部署，策略都算成功只係自己末段把握得唔好，表現都算收貨。」她又稱個人賽壓力不太大，但團體賽反而較大壓力：「唔想累街坊，團體希望至少入4強，（港隊）種子排名不高，但我相信隊友。」

【9:58】女子佩劍小組賽，港將梁洛文獲2勝2負順利進入16強，將會對日本劍手尾﨑世梨；而歐倩瑩則得1勝4負，未能出線。

+ 4

今屆亞運劍擊港隊戰績（截止9月25日）：

男子花劍：個人賽金牌（張家朗）、個人賽銅牌（蔡俊彥）

女子重劍：個人賽銅牌（江旻憓）

女子花劍：個人賽銅牌（陳諾思）

亞運劍擊賽程：

9月24日 男子花劍個人賽、女子重劍個人賽

9月25日 男子佩劍個人賽、女子花劍個人賽

9月26日 男子重劍個人賽、女子佩劍個人賽

9月27日 男子花劍團體賽、女子重劍團體賽

9月28日 男子佩劍團體賽、女子花劍團體賽

9月29日 男子重劍團體賽、女子佩劍團體賽