杭州亞運｜韓國網球手狂扔拍拒絕握手　撰親筆信道歉：係我無禮

韓國網球「一哥」權順雨周一（25日）在杭州亞運男單次圈不敵泰國球手卡斯德施美治（Kasidit Samrej）後發脾氣，狂掟球拍，更拒絕與對方握手。權順雨昨（26日）發表一封親手書寫的道歉書，承認自己的行為無禮，不合乎國家隊代表的身分，會好好反省，並向卡斯德施美治、國民及球迷道歉。此外，權順雨昨日早上親自向卡斯德施美治道歉，後者表示體諒其感受，沒有介懷。



了解事件：杭州亞運．網球｜韓國「一哥」爆冷次圈出局 完場狂掟拍拒絕握手

權順雨發布了一封親筆道歉信。（ 網上圖片）

25歲的權順雨周二發表親筆信，就周一拒絕握手的事件道歉，他寫：「在亞運網球單打次圈對卡斯德施美治後，我做了一些國家隊運動員不應該做的事。對所有支持國家隊比賽的國民，以及運動場內的所有觀眾，我真誠道歉。」

「就我無禮的行為冒犯了卡斯德施美治，我再次真誠地道歉。我在賽後深刻反省自己的行為，感到懊悔。」

權順雨在男單次圈出局。（杭州亞運共享圖片）

「作為國家隊球手，我深入反思太極標誌後的意義，並檢討自己去成為一位負責任的球手，以後謹慎行事。再次向所有喜歡這項運動的每一位真誠道歉。」

韓國網球總會昨日表示，權順雨昨日早上到泰國隊的訓練中心，親自向卡斯德施美治道歉，並祝福對方。

【權順雨周一賽後狂掟拍】

有韓國傳媒周二訪問了卡斯德施美治，對方表示權順雨在周二早上親自向他道歉。卡斯德施美治說：「關於前一日發生的事，韓國選手早上來找我道歉。他承認自己的行為有錯，他真誠地道歉。」

卡斯德施美治還強調：「雖然他（權順雨）的行為令人尷尬，但我理解他的感受。我明白及理解這種會令人煩躁的情況，我沒有所謂。」

權順雨ATP單打排名112位，為韓國排名最高的男單球手。

權順雨周二發表親筆道歉信。（杭州亞運共享圖片）

權順雨在出發前揚言力爭男單亞運金牌，以求免除兵役。他在男單首圈輪空，到次圈就被卡斯德施美治以盤數1：2淘汰。權順雨落敗後大發脾氣，向地面狂掟球拍後，又將其大力打向休息用的座椅，球拍嚴重變形，隨後他怒氣未消，再次拿起球拍往地上掟去。他亦沒有跟卡斯德施美治握手。

賽後工作人員拿着兩塊被掟至嚴重變形的球拍。（微博圖片@Tennis歐陽文升）

在網球場上，掟拍時有發生，很多世界級的球手如祖高域都試過掟拍發洩，而更具爭議的是權順雨拒絕握手，被視為欠缺體育精神。

權順雨雖然在男單出局，但仍有機會奪牌，他跟洪性贊拍檔出戰男雙，打入8強，今日稱後會對日本組合，爭入4強。